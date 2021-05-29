Вторая лига
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Карпаты (Галич) - Подолье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Пока все ждут матч в Харькове, в Группе А также свои баталии
Фото - ФК Подолье
Решающий матч для обоих команд.
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