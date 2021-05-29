Вторая лига. Подолье обыгрывает Карпаты и не отдает инициативу Эпицентру

"Карпаты" вышли на домашний матч с "Подольем" мотивированными, помня о не самом лучшем, по их мнению, судействе очного матча первого круга между этими командами. Подопечные же Виталия Костышина не имели права на ошибку, учитывая близость перспективы вылететь из первой двойки турнирной таблицы и лишиться шансов на повышение в классе.

Но почти тайм хмельницкий клуб находился в статусе уступающего в счете после реализованного Романом Лебедем пенальти в середине первой половины. Лишь во втором тайме "Подолье" смогло счет сравнять усилиями Дмитрия Прихны. Имел игрок гостей и супер-шанс в концовке, не сумев поразить ворота соперника с близкого расстояния. И все же, уже на старте компенсированного времени, Игорь Карпенко в сутолоке у ворот забил второй мяч, использовав неуверенную игру Никиты Зеленского, выпустившего мяч из рук.

"Подолье" выходит на первое место группы А перед очным матчем конкурентов завтра.

Карпаты (Галич) - Подолье 1:2 (1:0)

Голы: Лебедь (19 пен) - Прихна (54), Карпенко (90+1)

Карпаты: Зеленский, Поручинский, Матушевский, Авраменко, Нагорный, Вербный, Лебедь, Мердеев, Танчин, Хомченко, Семчук.

Подолье: Чуваев, Морговский, Воловик, Пернацкий, Корохов, Липовуз, Прихна, Костенко, Каверин, Савошко, Прилепа.