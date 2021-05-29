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Задачи возрожденного Металлиста, бразильцы и "обалденный форвард". Речь Ярославского
Имена новичков пока неизвестны
Youtube-канал ФК "Металл" / Скриншот
Перед матчем 24-го тура Второй лиги Украины между "Металлом" и "Кривбасом" президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский выступил с заявлением.
Ярославский обозначил задачи возрожденного клуба: восстановить стадион, тренировочную базу, академию. Цель - попасть в еврокубки.
Также президент команды обьявил о новых трансферах "Металлиста". По словах Ярославского, клуб подписал "обалденного нападающего", а также двух бразильских хавбеков и игрока обороны. Александр Владиленович заявил, что игроки, которые уже выступают за "Металл", продолжат играть за команду и не покинут клуб.
После речи президента перед зрителями ОСК "Металлист" на стадионе зазвучал гимн возрожденной команды в исполнении ТНМК.
В конце обьявления к Ярославскому на поле присоединился руководитель "Металла" Евгений Красников.
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