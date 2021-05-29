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Задачи возрожденного Металлиста, бразильцы и "обалденный форвард". Речь Ярославского

Вторая лига
(2 голосов)

Имена новичков пока неизвестны

Задачи возрожденного Металлиста, бразильцы и "обалденный форвард". Речь Ярославского

Youtube-канал ФК "Металл" / Скриншот

Новина українською

Перед матчем 24-го тура Второй лиги Украины между "Металлом" и "Кривбасом" президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский выступил с заявлением.

Ярославский обозначил задачи возрожденного клуба: восстановить стадион, тренировочную базу, академию. Цель - попасть в еврокубки.

Также президент команды обьявил о новых трансферах "Металлиста". По словах Ярославского, клуб подписал "обалденного нападающего", а также двух бразильских хавбеков и игрока обороны. Александр Владиленович заявил, что игроки, которые уже выступают за "Металл", продолжат играть за команду и не покинут клуб.

После речи президента перед зрителями ОСК "Металлист" на стадионе зазвучал гимн возрожденной команды в исполнении ТНМК.

В конце обьявления к Ярославскому на поле присоединился руководитель "Металла" Евгений Красников.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Комментарии (6)
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Papaye (Dnipro)
29.05.2021 в 17:58
Бред!!! В Динамо ничего не говорили о переходе Беседина в Металл, ведь судя по заявке сборной- других обалденных нападающих в Украине не имеется)))))))
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+1
0
2.dc (Николаев)
29.05.2021 в 17:56
Хорошее, впечатляющее начало, мне понравилось. Дай Бог, чтобы все это словами не ограничилось, да и не затянулось. Как ни крути, а нашей местечковой Супер би-Лиге нужна, надеюсь стабильная и конкурентная, сила третья ...
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.05.2021 в 17:52
ждёмс в сезоне 2022-23 двух представителей города Харькова.
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+1
-1
avatar
Romerik (YNWA)
29.05.2021 в 17:40
То було атмосферно!!! Віримо що накінець один з великих клубів відродиться, і це стане хорошим прикладом і тенденцією для інших. І все таки Металіст знову перебив м1925 і поставив новий рекорд по вболівальниках на трибунах...
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+2
0
Kakhaber (Александрия-Харьков)
29.05.2021 в 17:52
нагадайте, а в чому "велич" того клубу? Чемпіон? Кубок? Єврокубок? В якому турнірі Металіст був цікавий за межами Харкова? Поки я чую і бачу як запахло величезним баблом. Якщо велич рівняти розміром гаманця, то так - це буде великий клуб. Бразильці, американці, і один українець в воротах
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+3
-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
29.05.2021 в 17:54
шото типа как у Шахты: 9 бразил +2 украинца...
+1
0


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