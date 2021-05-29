Задачи возрожденного Металлиста, бразильцы и "обалденный форвард". Речь Ярославского

Перед матчем 24-го тура Второй лиги Украины между "Металлом" и "Кривбасом" президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский выступил с заявлением.

Ярославский обозначил задачи возрожденного клуба: восстановить стадион, тренировочную базу, академию. Цель - попасть в еврокубки.

Также президент команды обьявил о новых трансферах "Металлиста". По словах Ярославского, клуб подписал "обалденного нападающего", а также двух бразильских хавбеков и игрока обороны. Александр Владиленович заявил, что игроки, которые уже выступают за "Металл", продолжат играть за команду и не покинут клуб.

После речи президента перед зрителями ОСК "Металлист" на стадионе зазвучал гимн возрожденной команды в исполнении ТНМК.

В конце обьявления к Ярославскому на поле присоединился руководитель "Металла" Евгений Красников.