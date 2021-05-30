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Идеальный гол для торжественного момента. ВИДЕО гола бисиклетой в матче Металл - Кривбасс
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фото - ФК Метал Харків
Матч лидеров группы Б во Второй лиге между "Металлом" и "Кривбассом" состоялся на фоне заявления Александра Ярославского о "перерождении" харьковского клуба в прежний "Металлист". Бизнесмен пообещал болельщикам, которые кажется обновили рекорд сезона по посещаемости, что уже скоро "Металлист" вернется и в УПЛ, и в еврокубки. Конечно, команда не могла испортить такой торжественный момент, поэтому уверенно разгромила своего главного преследователя. А начал феерию Жо, который на 29-й минуте забил гол ударом в падении через себя. Уже во втором тайме отличился Фомин ударом с пенальти, а точку поставил Рязанцев.
"Металл", напомним, получил путевку в Первую лигу, выиграв свою группу. Харьковчан еще ожидает золотой матч с победителем группы А.
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