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Идеальный гол для торжественного момента. ВИДЕО гола бисиклетой в матче Металл - Кривбасс

Вторая лига
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Металл - Кривбасс

Идеальный гол для торжественного момента. ВИДЕО гола бисиклетой в матче Металл - Кривбасс

фото - ФК Метал Харків

Новина українською

Матч лидеров группы Б во Второй лиге между "Металлом" и "Кривбассом" состоялся на фоне заявления Александра Ярославского о "перерождении" харьковского клуба в прежний "Металлист". Бизнесмен пообещал болельщикам, которые кажется обновили рекорд сезона по посещаемости, что уже скоро "Металлист" вернется и в УПЛ, и в еврокубки. Конечно, команда не могла испортить такой торжественный момент, поэтому уверенно разгромила своего главного преследователя. А начал феерию Жо, который на 29-й минуте забил гол ударом в падении через себя. Уже во втором тайме отличился Фомин ударом с пенальти, а точку поставил Рязанцев.

"Металл", напомним, получил путевку в Первую лигу, выиграв свою группу. Харьковчан еще ожидает золотой матч с победителем группы А.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Металл (Харьков)
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.05.2021 в 11:13
Класс!
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911+ (Харків)
30.05.2021 в 09:45
Так! Це не штучний інтершум, а реальний гул чаші "Metalist Stadium".
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