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Вторая лига. Бисиклета президента Нивы и лидерство Ужгорода в группе А
Шесть голов в четырех играх
Фото - ФК Рубикон
РУБИКОН - НИВА 0:3 (0:0)
Голы: Загорулько (57), Маляренко (78), Зеленевич (85)
Равная игра в первом тайме, как оказалось, была таковой ровно до гола. Причем открыть счет винничанам удалось чудо-ударом играющего президента Артура Загорулько, который забил по-бразильски, бисиклетой! Любопытно, что следующие два гола также пришли к "Ниве" после стандартов - сперва Игорь Маляренко выиграл воздух на ближней штанге и переправил мяч в "девятку", а затем Максим Зеленевич прямым ударом со штрафного поймал голкипера "Рубикона" на позиционной ошибке.
БУКОВИНА - КАРПАТЫ Львов 1:0 (1:0)
Гол: Эногела (37)
Гол легионера "Буковины" в концовке первого тайма так и остался единственным в этом матче. Черновчане продолжают погоню за "Нивой", которая находится на шестом месте и опережает конкурента на один балл. При этом в очных встречах, что любопытно, подопечные Коваленко дважды винничан обыграли...
ЭПИЦЕНТР - УЖГОРОД 0:0
Гроссмейстерская нулевая ничья в Дунаевцах мало что поменяла для хозяев. Просто теперь им нужно обыгрывать "Подолье" во что бы то ни стало. Да и терять очки в Виннице решительно нельзя.
"Ужгород" же вернулся на первое место в таблице группы А, хоть и опережает хмельницкий клуб лишь по разнице мячей. Правда у закарпатцев остались игры с "Карпатами" со Львова дома и "Волынью-2" на выезде. Так что остаться на первой строчке теперь для них - дело техники.
ПЕРЕМОГА - ТАВРИЯ 1:1 (0:0)
Голы: Сердюк (81) - Бойко (62)
Не смогла выиграть и симферопольская "Таврия", которая таким образом практически лишилась шансов на третье место.
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