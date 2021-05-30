Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Заключительные игры 24-го тура - смотреть онлайн, видеотрансляции
"Эпицентр" против "Ужгорода" и еще три матча
Фото - ФК Рубикон
РУБИКОН - НИВА (13:00)
БУКОВИНА - КАРПАТЫ (Львов) (16:00)
ЭПИЦЕНТР - УЖГОРОД (17:00)
ПЕРЕМОГА - ТАВРИЯ
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