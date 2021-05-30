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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Заключительные игры 24-го тура - смотреть онлайн, видеотрансляции

Вторая лига
(2 голосов)

"Эпицентр" против "Ужгорода" и еще три матча

Вторая лига. Заключительные игры 24-го тура - смотреть онлайн, видеотрансляции

Фото - ФК Рубикон

Новина українською

РУБИКОН - НИВА (13:00)

БУКОВИНА - КАРПАТЫ (Львов) (16:00)

ЭПИЦЕНТР - УЖГОРОД (17:00)

ПЕРЕМОГА - ТАВРИЯ

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В статье: ФК Ужгород Нива (Винница)
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