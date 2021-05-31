Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Нивы удивляет. ВИДЕО эффектного гола в стиле Златана в матче Второй лиги
Винничане празднуют большую победу, которую начал президент
фото - ФК Нива Вінниця
Винницкая "Нива" под конец сезона может играть в свое удовольствие - вылет не грозит, но и до лидирующих позиций очень далеко. В матче с киевским "Рубиконом" винничане действительно сыграли красиво - победа 0:3. А начал разгром играющий президент "Нивы" Артур Загорулько. Именно он на 56-й минуте после подачи углового отправил мяч в сетку ворот ударом в падении через себя.
"Нива" после 22-х сыгранных матчей занимает шестое место в группе А Второй лиги, "Рубикон" - 11-й. Для Загорулько это уже пятый гол в текущем чемпионате.
Популярное сейчас
- Динамо может предложить 8 миллионов евро за вингера Гремио
- "Не знаю, о чем он думал". Экс-капитаны МЮ и Манчестер Сити раскритиковали Зинченко за гол в финале ЛЧ
- СМИ: Челси близок к подписанию Забарного за 12 млн евро
- Задачи возрожденного Металлиста, бразильцы и "обалденный форвард". Речь Ярославского
- Мбаппе в шоке: фокусник украл вспышку с его телефона
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО
Новости по теме
- 19:15 Украинские Вторая лига. Бисиклета президента Нивы и лидерство Ужгорода в группе А
- 08:20 Украинские Вторая лига. Парад результативности в Николаеве и минимальные победы лидеров группы А - обзор воскресных матчей 23-го тура
- 18:00 Украинские Вторая лига. Уверенные победы Металла, Кривбасса и Эпицентра - обзор матчей воскресенья в 19-м туре