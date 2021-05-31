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Президент Нивы удивляет. ВИДЕО эффектного гола в стиле Златана в матче Второй лиги

Вторая лига
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Винничане празднуют большую победу, которую начал президент

Президент Нивы удивляет. ВИДЕО эффектного гола в стиле Златана в матче Второй лиги

фото - ФК Нива Вінниця

Новина українською

Винницкая "Нива" под конец сезона может играть в свое удовольствие - вылет не грозит, но и до лидирующих позиций очень далеко. В матче с киевским "Рубиконом" винничане действительно сыграли красиво - победа 0:3. А начал разгром играющий президент "Нивы" Артур Загорулько. Именно он на 56-й минуте после подачи углового отправил мяч в сетку ворот ударом в падении через себя.

"Нива" после 22-х сыгранных матчей занимает шестое место в группе А Второй лиги, "Рубикон" - 11-й. Для Загорулько это уже пятый гол в текущем чемпионате.

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В статье: Артур Загорулько Нива (Винница)
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