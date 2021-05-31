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Красников: Если будет возможность взять хорошего бразильца в Металлист – возьмем

Вторая лига
(1 голосов)

Президент "Металла" - об усилении харьковского клуба

Красников: Если будет возможность взять хорошего бразильца в Металлист – возьмем

Новина українською

Президент "Металла" Евгений Красников рассказал о планах клуба.

"На карандаше всегда бразильцы. И не только бразильцы. У нас большая селекционная служба, которая работает по всей Европе. Если будет возможность взять хорошего бразильца – будем брать. Главное – создать боеспособный коллектив.

С уходом Ярославского из Харькова уехало очень много футболистов, которые могли бы играть за "Металлист". Это Судаков, Мудрик, Лунин. А все они воспитанники академии, которую создал Ярославский", – сказал Красников.

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В статье: Евгений Красников Металл (Харьков)
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Источник:
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Комментарии (3)
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1395816 (Харьков)
31.05.2021 в 14:57
Что значит бразильца, сейчас что то не помню что бы Бразилия правила парадом в футболе! А своих куда девать? А Металлист 1925,если выйдет в УПЛ, что дальше?!!!!
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0
-2
17 TDK (Харьков)
31.05.2021 в 15:28
Своих оставят. усиливаться надо,а 1925 в топку.
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0
0
ZSTV1223 (Черкаси)
31.05.2021 в 13:52
А може краще просто хорошого футболіста взяти ?
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