Красников: Если будет возможность взять хорошего бразильца в Металлист – возьмем

Президент "Металла" Евгений Красников рассказал о планах клуба.

"На карандаше всегда бразильцы. И не только бразильцы. У нас большая селекционная служба, которая работает по всей Европе. Если будет возможность взять хорошего бразильца – будем брать. Главное – создать боеспособный коллектив.

С уходом Ярославского из Харькова уехало очень много футболистов, которые могли бы играть за "Металлист". Это Судаков, Мудрик, Лунин. А все они воспитанники академии, которую создал Ярославский", – сказал Красников.