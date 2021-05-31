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Красников: Если будет возможность взять хорошего бразильца в Металлист – возьмем
Президент "Металла" - об усилении харьковского клуба
Президент "Металла" Евгений Красников рассказал о планах клуба.
"На карандаше всегда бразильцы. И не только бразильцы. У нас большая селекционная служба, которая работает по всей Европе. Если будет возможность взять хорошего бразильца – будем брать. Главное – создать боеспособный коллектив.
С уходом Ярославского из Харькова уехало очень много футболистов, которые могли бы играть за "Металлист". Это Судаков, Мудрик, Лунин. А все они воспитанники академии, которую создал Ярославский", – сказал Красников.
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