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Ярославский: Первую лигу пролетим быстро, а там уже УПЛ и еврокубки

Вторая лига
(4 голосов)

Амбициозные планы харьковского клуба

Ярославский: Первую лигу пролетим быстро, а там уже УПЛ и еврокубки

instagram.com/fcmetalua

Новина українською

Александр Ярославский рассказал о ближайших турнирных планах "Металла", который в следующем сезоне будет переименован в "Металлист".

"9 лет были ожидания, что мы вернем "Металлист". И мы его вернули. Это только начало. Думаю, Первую лигу пробежим гораздо быстрее, чем за 9 лет. За один год. И уже УПЛ. Так что веселье только начинается. Что касается новичков, то я хочу, чтобы был подписан уже контракт. Я человек суеверный. Как подпишем - будет презентация.

Мы будем усиливаться, это однозначно. Первую лигу пролетим быстро, а там уже УПЛ не за горами. И еврокубковые матчи. Это наша цель - играть в еврокубках.

Финансово, конечно, я поддерживаю. А задача руководства - найти нам нового Роналду копейки за три", - сказал Ярославский.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков) Металл (Харьков)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (32)
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Vovan7219 (Киев)
31.05.2021 в 20:26
Ох и сказочник Ну, мечтать не вредно. Вперед.
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0
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usovvictor (Kharkov)
31.05.2021 в 20:07
...с какой бы осторожностью я не относительно к пафосу Ярославского (не нравится), но не надо скидывать финансовые возможности его и существует большой процент прохода в УПЛ. Скромнее только надо быть бы ему сейчас. "Медные трубы" сейчас совсем не к чему. Хотя с его поддержкой, а затем с усилиями Красникова шансы явно усиливаются. Возникновение Металлиста усиливает желание возрождение Днепра, который застрял (днепрянам надо верить, а не тут испражняться) и которому хочу только одного - определится и верить, т.к. в нашем футболе все может быть. Луческу тоже никто не ожидал, но он "есть" и в Динамо. С сарказмом давайте пока повременим, посмотрим первую, что она покажет... Всегда хотел 4-5 команд, определяющих костяк нашего УПЛ, очень надеюсь, что следущая УПЛ определит его. Днепр и Черноморец очень желательны (с Черноморцем пока вообще неизвестность) в будущем. ну а Ярославскому надо пока дать шанс на появление усиления УПЛ, так что давайте пока посмотрим на это действо лояльно - не так часто нас "балуют" такими возможностями...
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
31.05.2021 в 20:18
В Днепре, похоже, так ничего и не поняли. Их Днепр совсем ненадолго пережил Металлист и отправился туда же, в небытие. Но до них так и не дошло. И сейчас, когда еще нет никакого Металлиста, тем более в высшей лиге, а они уже против. Ну и ладно. Слава Богу, не от них зависит то, что будет
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0
0
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usovvictor (Kharkov)
31.05.2021 в 20:21
...я их прекрасно понимаю как болельщик, надеюсь вся муть уйдет из головы и на их улице будет праздник...
0
0
metall5291 (Kharkiv)
31.05.2021 в 19:47
Я так понял, что некоторым милее видеть в ЧУ всякие минаи. Ну и много они вам принесли очков???
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+1
0
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таврия19752009 (симферополь)
31.05.2021 в 19:19
Ярик стал фантазером
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0
-2
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Cannabis Sativa (Луцк)
31.05.2021 в 18:59
Не кажи "Гоп!" доки не перескочиш (с) Представники Карпат теж цілий рік божилися, що за один сезон проскочать Другу Лігу. І шо? Одні Карпати ледь не вилетіли, іншим навіть третє місце в групі не світить.
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+4
-2
krakow (Херсон)
31.05.2021 в 18:49
Типок,не стесняется.За год,по первой лиге,как по бульвару. Мабуть,предоплата за прогулку,уже пошла.
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+4
-2
metall5291 (Kharkiv)
31.05.2021 в 19:42
от вас не ожидал, разочаровали.
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0
0
krakow (Херсон)
31.05.2021 в 19:52
И,чем же?
0
0
metall5291 (Kharkiv)
31.05.2021 в 19:58
не о чем говорить.
0
0
krakow (Херсон)
31.05.2021 в 20:03
Аминь.
0
-2
Slavutic
31.05.2021 в 18:22
Сильные клубы не всем нравятся! И это нормально!))) Почему-то две львовские команды в УПЛ многих устраивают, а возвращение СИЛЬНОГО МЕТАЛЛИСТА вызывает у некоторых особей столько негодования и желчи!)))
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+4
-1
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ПетроФ (Луцьк)
31.05.2021 в 18:21
Ярославський - герой. Герой продав клуб - своє дітище за дуже вигідну ціну. Герой який обісрався і підписав домовленість що 10 років не буде займатись футболом. Висновок - він гавно. А гавном у нас люблять ласувати дуже багато.
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+5
-5
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mafan (Рівне)
31.05.2021 в 19:38
Підтримую. Герой сцикливий. Але таких лузерів українці люблять.
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
31.05.2021 в 19:43
Знаешь ты очень мало. Соображаешь и того хуже.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.05.2021 в 18:16
Все ждут конкуренции в УПЛ. Ждём!
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+4
0
metall5291 (Kharkiv)
31.05.2021 в 18:16
Дай то Бог. Харьков немыслим без большого футбола. Болельщики - лучшие в Украине. Кому не нравится лучшие - пусть будут самые многочисленные.
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+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
31.05.2021 в 18:13
Первую лигу купим быстро, а там, в УПЛ, уже ставки повыше, как карта ляжет.
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+3
-5
Slavutic
31.05.2021 в 18:12
А я пожелаю Харькову удачи! И Одессе тоже! Это аксиома: Чем больше сильных команд в Вышке, тем сильнее УПЛ! Чем сильнее УПЛ, тем лучше результаты наших клубов в Еврокубках! Чем лучше выступления наших клубов в Европе, тем выше рейтинг Украины в таблице коэффициентов УЕФА!
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+6
0
Запорізьке Торпедо (zp)
31.05.2021 в 18:08
Финансово, конечно, я поддерживаю_____________а "держит" бюджет Харькова, или как?
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+2
0
kalan-86 (Анкара)
31.05.2021 в 18:03
А там глядишь и еврокубки проскочите быстро, а там.... вот у них видение футбола, сварганил клуб, закрыл клуб, потом снова за три минуты сварганил клуб, проскочил все лиги...клубы как игрушки.
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+3
-1
avatar
Nelviv`yanyn (Малорос)
31.05.2021 в 18:07
Вот именно. Турниры в х*й не ставит. в Англии может никогда в АПЛ не играть, но там будет толпа болельщиков. У этого чудака совсем другая философия - цель оправдывает средства. Для него жизнь - это не процесс.
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+1
-1
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simargl (Чернигов)
31.05.2021 в 17:50
Чего только не пообещает будущий кандидат в меры ...
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+5
-2
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fcchauka (Днепр)
31.05.2021 в 17:39
Набейте еблецо и сломайте позвоночник, пусть на коляске ездит как быший мер харькова. Этот пафос прост фууууууу.
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+4
-5
Lotto (Харьков)
31.05.2021 в 17:49
Зависть - плохое чувство.
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+4
-3
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Romerik (YNWA)
31.05.2021 в 17:51
Ты же видишь что человеку плохо, он больной. И вообще посмотри на город его, и вспомни как какие отношения у вас были с фанатами этого города и команды...
+3
-3
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fcchauka (Днепр)
31.05.2021 в 18:33
зависть к продажным сми которые проросийских продажных шлюх пиарят?
0
-2
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Я так думаю... (КиЇв)
31.05.2021 в 18:01
Не зависимо от отношения к Металлисту и Ярославскому, вот это, то, что ты наклацал, на клавиатуре ничего кроме презрения к такой особи как ты не вызывает.
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+5
-2
metall5291 (Kharkiv)
31.05.2021 в 18:18
Всегда был за дружбу с болельщиками- днепрянами. Но, упаси Бог, не с такими, как ты.
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0
-1
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fcchauka (Днепр)
31.05.2021 в 18:35
ты конченный? если ты путинская подстилка тогда с тобой все ясно
0
-3
metall5291 (Kharkiv)
31.05.2021 в 19:41
Конченный это ты, дружок Ну да ладно, не ты один.
0
-1


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