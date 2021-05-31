Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярославский: Первую лигу пролетим быстро, а там уже УПЛ и еврокубки
Амбициозные планы харьковского клуба
instagram.com/fcmetalua
Александр Ярославский рассказал о ближайших турнирных планах "Металла", который в следующем сезоне будет переименован в "Металлист".
"9 лет были ожидания, что мы вернем "Металлист". И мы его вернули. Это только начало. Думаю, Первую лигу пробежим гораздо быстрее, чем за 9 лет. За один год. И уже УПЛ. Так что веселье только начинается. Что касается новичков, то я хочу, чтобы был подписан уже контракт. Я человек суеверный. Как подпишем - будет презентация.
Мы будем усиливаться, это однозначно. Первую лигу пролетим быстро, а там уже УПЛ не за горами. И еврокубковые матчи. Это наша цель - играть в еврокубках.
Финансово, конечно, я поддерживаю. А задача руководства - найти нам нового Роналду копейки за три", - сказал Ярославский.
Популярное сейчас
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
- "Свой потенциал я не раскрыл даже на половину". Игрок сборной Украины - о своих перспективах
- "Аталанта - не топ-клуб". Маркевич рассказал, в какой чемпионат нужно перейти Малиновскому
- Задачи возрожденного Металлиста, бразильцы и "обалденный форвард". Речь Ярославского
- Мбаппе в шоке: фокусник украл вспышку с его телефона
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО