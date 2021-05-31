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В Харькове побили рекорд посещаемости ПФЛ. При этом наплевав на ковид-правила УАФ
32 300 зрителей и 80% заполняемости
instagram.com/fcmetalua
В субботу 29 мая в центральном матче 28-го тура Второй лиги
Впрочем, антураж матча обусловливался не столько игрой, сколько представлением переименования Металла в Металлист в исполнении Александра Ярославского и и.о. мэра Харькова Игоря Терехова.
Процедура вышла помпезной, а на стадион заранее зазывали зрителей как некоторые журналисты и СМИ, так и более доступными методами –
В итоге, матч побил рекорд посещаемости за всю историю ПФЛ в Первой и Второй лигах. Сама Лига на официальном сайте с гордостью отчиталась, что стадион посетили 32 300 зрителей.
Интересно, что это чуть более 80% от общей вместимости ОСК Металлист.
В то же время, согласно ковид-протоколу УАФ в желтой зоне (в которой находится Харьков) заполняемость должна быть не более 50%.
Но как видим, рекорды посещаемости, пламенные речи и дело возрождения харьковского клуба гораздо важнее ковид-субординации, ну а протоколы пишутся только для того, чтобы затем с них стряхивать пыл и говорить о проделанной работе.
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