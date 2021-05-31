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В Харькове побили рекорд посещаемости ПФЛ. При этом наплевав на ковид-правила УАФ

Вторая лига
(1 голосов)

32 300 зрителей и 80% заполняемости

В Харькове побили рекорд посещаемости ПФЛ. При этом наплевав на ковид-правила УАФ

instagram.com/fcmetalua

Новина українською

В субботу 29 мая в центральном матче 28-го тура Второй лиги Металл разгромил Кривбасс (3:0).

Впрочем, антураж матча обусловливался не столько игрой, сколько представлением переименования Металла в Металлист в исполнении Александра Ярославского и и.о. мэра Харькова Игоря Терехова.

Процедура вышла помпезной, а на стадион заранее зазывали зрителей как некоторые журналисты и СМИ, так и более доступными методами – агитацией учителей и родителей.

В итоге, матч побил рекорд посещаемости за всю историю ПФЛ в Первой и Второй лигах. Сама Лига на официальном сайте с гордостью отчиталась, что стадион посетили 32 300 зрителей.

Интересно, что это чуть более 80% от общей вместимости ОСК Металлист.

В то же время, согласно ковид-протоколу УАФ в желтой зоне (в которой находится Харьков) заполняемость должна быть не более 50%.

Но как видим, рекорды посещаемости, пламенные речи и дело возрождения харьковского клуба гораздо важнее ковид-субординации, ну а протоколы пишутся только для того, чтобы затем с них стряхивать пыл и говорить о проделанной работе.

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В статье: Александр Ярославский Кривбасс (Кривой Рог) Металлист (Харьков) Металл (Харьков)
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Комментарии (18)
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LEVgcUqs (Чернігів)
31.05.2021 в 23:16
Просто ярославські діячі плювати хотіли на керівництво України. вони мамі собі хазяїни і що хочуть те і роблять. от така вага Кабміну і Президента Зеленського для Ярославського.
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+1
0
Smooth da Hustler (Львів)
31.05.2021 в 22:44
По супер маркетам за день тисячи людей проходят, но там ковида нет, а на стадионе раз в две недели заходит)))
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+1
0
Slavutic
31.05.2021 в 23:10
Аха-ха! И в общественном транспорте ежедневно в час-пик люди, как селёдка в банке забиты! А на стадионе, на открытом воздухе кто-то ещё говорит о ковид-правилах!))) Как в том анекдоте, когда Вовочка смотрит в замочную скважину в спальню родителей, которые бурно занимаются сексом! И Вовочка про себя думает: " И эти люди запрещают мне ковыряться в носу???")
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0
0
Liverpool 333 (Кировоград )
31.05.2021 в 22:28
Класс вот это атмосфера на стадионе
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+1
-1
Hanter44 (Baburka)
31.05.2021 в 22:15
Любят в редакции Харьков! Ох,как любят! Конечно не так как Шахтер,но тем не менее!
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+1
-1
ukatan (Харьковская обл.)
31.05.2021 в 21:46
А автора статейки похоже сильно жаба душит...
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+4
-2
avatar
usovvictor (Kharkov)
31.05.2021 в 21:45
...глядя видео наверно почувствовали что такое Харьков футбольный! Во как соскучились по футболу!...
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+3
-1
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usovvictor (Kharkov)
31.05.2021 в 21:47
...это вам не "каньон швейцарский" !... это Харьков черт возьми!...
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+1
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
31.05.2021 в 21:48
..."там тоже был и пиво пил"...)))
+1
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
31.05.2021 в 21:49
...втихоря правда...
+1
-1
Slavutic
31.05.2021 в 21:44
Я стал уважать Харьков ещё больше!!!!!
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+3
-1
Fritz (Кузнецовск)
31.05.2021 в 21:42
Молодці!!!! Харків - завжди любить футбол!!!! Протокол пишуть чінуші- бо треба щось писати! То такє!
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+4
-1
Slavutic
31.05.2021 в 21:42
На интернет- ресурсах есть картинка "Как закончить пандемию". На этой картинке все руководители государств мира стоят на плоту, который течением уносит их в открытое море!) И мир становится свободнее и чище! И Харьков не прогнулся под систему!!!
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+2
-1
янковский ян (Запорожье)
31.05.2021 в 21:19
Кому то можно. А кому то нельзя.
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+1
-4
Лекарь (село Дарница)
31.05.2021 в 21:16
А где, в таком случае, всякие надзорные инстанции и где наказание за нарушение протокола? Ждем-с
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+1
-5
Fontango (Kharkov)
31.05.2021 в 21:36
А чего не приехал.. постеснялся?)))
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+4
-1
Hanter44 (Baburka)
31.05.2021 в 22:17
А он постеснялся.А,может ему просто не проплатили.
0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
31.05.2021 в 21:14
За що?
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+2
-1


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