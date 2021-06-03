Рыбка объяснил, почему решил перейти в харьковский Металл

Голкипер "Металла" Александр Рыбка рассказал, как возник вариант с переходом в харьковскую команду.

"Мне позвонил главный тренер команды Александр Кучер и предложил перейти в харьковскую команду. Договорились очень быстро. Скажем так, переговоры прошли без сучка и задоринки. Хотя с семьей, конечно, было время обсудить предложение и принять решение. Потом еще поговорили с президентом клуба Евгением Красниковым и быстро все решили. Не буду скрывать, конечно, хотелось назад в Украину.

Подкупило предложение харьковчан и личная заинтересованность главного тренера. Тем более, что с Александром Кучером мы давно уже были знакомы и по донецкому "Шахтеру", и по сборной Украины.

Нашел в интернете трансляцию матча с "Кривбассом", смотрел игру. Играть при такой поддержке, тем более после карантина, дорогого стоит", - сказал Рыбка.