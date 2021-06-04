Заочная борьба Подолья и Эпицентра, отдыхающие лидеры группы Б - анонс 25-го тура Второй лиги

На северо-западе осталось определить пару лучших команд из трех претендентов. Шансы "Диназа" могли бы оставаться лишь в математической плоскости теории вероятности, правда уже понятно, что их по сути нет. При этом как минимум у "Эпицентра" выезд в Винницу ожидается не из легких, что позволяет назвать именно этот матч центральным противостоянием пятницы во всей Второй лиге.

Группа А

"Нива" - "Эпицентр". Проиграв лишь два матча из одиннадцати в весеннней части чемпионата, "Нива" превратилась в серьезную боевую единицу с явно серьезными планами на предстоящий сезон. Доказывать их неплохо бы уже сейчас, например лишением шансов на повышение в классе еще одного претендента. Даже ничья для "Эпицентра" смерти подобна, учитывая, что "Подолье" в параллельном матче принимает "Рубикон".

"Ужгород" - "Карпаты" (Львов). Победа в этом матче не только окончательно и бесповоротно отправит "Ужгород" дивизионом выше, но и лишит львовян профессионального статуса, учитывая норму регламента, согласно которой дублирующие составы Вторую лигу не покидают. Именно "Волынь-2" замыкает таблицу группы А, "Карпаты" же идут предпоследними без шансов подняться выше в случае неудачи на "Авангарде" сегодня. Впрочем, вряд ли "лысые аферисты" сильно заморачиваются по этому поводу, дальнейшая судьба "зелено-белых" все равно будет решаться в кабинетах...

"Диназ" - "Оболонь-2". По результатам очных матчей (3:3 на выезде, 1:1 дома) вышгородцы все еще могут догнать "Подолье", от которого отстают на шесть очков за два тура до финиша. Но вот "Эпицентр", дважды команду Владимира Бондаренко обыгравший, все равно окажется выше них, даже при вероятном подсчете очков и мячей внутри "треугольника". Фишка в том, что у дунаевчан в последнем туре очный матч с хмельницким клубом, в котором оба соперника остаться без очков вовсе не могут априори. Так что с амбитными планами и мечтами о Первой лиге "Диназу" придется повременить.

"Подолье" - "Рубикон". Просто обыгрывай "Рубикон" и добывай хотя бы очко в Дунаевцах - вот задача-минимум для команды Виталия Костышина на оставшихся два тура. Также существует вероятность участия "Подолья" в Золотом матче при условии двух побед, правда в то, что "Ужгород" потеряет очки с двумя слабейшими командами группы А, верится с трудом. У киевлян не сыграют из-за дисквалификаций сразу три исполнителя (Глущук, Пилипенко, Цурупин), так что, как по мне, исход ясен.

"Буковина" - "Волынь-2". Черновчане ведут борьбу с "Нивой" за шестое место и, учитывая, что у конкурента соперник куда серьезнее, не должны терять очки против юных "крестоносцев" дома.

"Чернигов" - "Чайка". Весеннюю часть сезона "тигры" провели лучше, чем первую, но все равно обладают одним из наименее результативных нападений в лиге, оформившим всего лишь шестнадцать голов в 22 матчах. Правда и "Чайка" не впечатляет и в 2021-м календарном году набрала лишь шесть очков из 33 возможных...

Группа Б

"Таврия" - "Николаев-2". Пока сильные мира сего отдыхают ("Металл" и "Кривбасс" выиграли группу Б с явным преимуществом), "Металлург" и "Таврия" ведут борьбу за третью строчку с прицелом уже на следующий сезон. Для команды Юрия Чумака домашний матч со слабейшим коллективов юго-востока - это шанс закончить сезон на мажорной ноте. Больше матчей у "Таврии" в календаре не запланировано.

"Металлург" - "Днепр". Но даже в случае победы симферопольцев, "казакам" нужно набрать три очка в двух оставшихся поединках. Дома ли с "Днепром", либо на выезде против "Реала Фармы", но подопечные Микитина их наберут, можно в этом не сомневаться.

"Яруд" - "Перемога". Заканчивает сегодня чемпионат и днепровская "Перемога", которая оставила о себе неоднозначное впечатление по итогам сезона 2020/21. Осенью команде удавалось демонстрировать конкурентный футбол за счет плотной обороны, весной же ставка была сделана на индивидуальные скиллы Артема Радченко, которые редко находили гармонию с остальными аспектами общекомандной работы. В сухом остатке - борьба с "Ярудом" за седьмое место, судьба которой решится в очной схватке. Правда у подопечных Олега Красноперова впереди еще выезд в Николаев, так что даже ничья в каком-то смысле их сегодня устраивает.

"Балканы" - "Реал Фарма". Дерби Одесской области между двумя "серыми" коллективами, причем в случае с "Балканами" говорю я не только о цвете формы. При Денисе Колчине зарянцы не смогли пока что сделать качественный рывок в плане игры и результатов, доигрывая сезон в "подвальных" битвах максимум за девятое место. Без побед обе команды уже в течение пяти туров, в ходе которых забили в сумме лишь четыре гола.

"Энергия" - "Никополь". Учитывая, что "Днепр" отнюдь не фаворит в матче на "Славутич Арене", у подопечных Эдуарда Хаврова есть отличный шанс застолбить за собой пятое место по итогам сезона. В очных матчах у "Энергии" перевес перед черкащанами (4:0 дома и 0:1 на выезде), так что вероятный гандикап в три очка станет решающим даже с учетом того, что клуб из Новой Каховки сегодня свой сезон официально завершает, а у "Днепра" еще впереди матч с "Кривбассом" дома.