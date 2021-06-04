Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Ключевой день сезона, 11 матчей параллельно - смотреть онлайн, видеотрансляции
В сегодняшних играх могут быть даны ответы на многие вопросы
ГРУППА А
НИВА - ЭПИЦЕНТР
УЖГОРОД - КАРПАТЫ (Львов)
ПОДОЛЬЕ - РУБИКОН
ДИНАЗ - ОБОЛОНЬ-2
БУКОВИНА - ВОЛЫНЬ-2
ЧЕРНИГОВ - ЧАЙКА
ГРУППА Б
МЕТАЛЛУРГ - ДНЕПР
ТАВРИЯ - НИКОЛАЕВ-2
БАЛКАНЫ - РЕАЛ ФАРМА
ЭНЕРГИЯ - НИКОПОЛЬ
ЯРУД - ПЕРЕМОГА
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