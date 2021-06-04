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Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Ключевой день сезона, 11 матчей параллельно - смотреть онлайн, видеотрансляции

Вторая лига
(1 голосов)

В сегодняшних играх могут быть даны ответы на многие вопросы

Вторая лига. Ключевой день сезона, 11 матчей параллельно - смотреть онлайн, видеотрансляции

Новина українською

ГРУППА А

НИВА - ЭПИЦЕНТР

УЖГОРОД - КАРПАТЫ (Львов)

ПОДОЛЬЕ - РУБИКОН

ДИНАЗ - ОБОЛОНЬ-2

БУКОВИНА - ВОЛЫНЬ-2

ЧЕРНИГОВ - ЧАЙКА

ГРУППА Б

МЕТАЛЛУРГ - ДНЕПР

ТАВРИЯ - НИКОЛАЕВ-2

БАЛКАНЫ - РЕАЛ ФАРМА

ЭНЕРГИЯ - НИКОПОЛЬ

ЯРУД - ПЕРЕМОГА

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В статье: Подолье (Хмельницкий) Карпаты (Львов)
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