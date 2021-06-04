Вторая лига. Ответы даны - последний тур лишь формальность, Эпицентр мимо Первой лиги, Металлург третий на юго-востоке

ГРУППА А

НИВА - ЭПИЦЕНТР 1:0 (1:0)

Гол: Петрук (33)

Единственный гол Ивана Петрука с передачи Александра Борячука решил судьбу поединка в Виннице. У "Эпицентра" практически не было шансов спасти хотя бы ничью, так что команда еще минимум на год остается во Второй лиге.

УЖГОРОД - КАРПАТЫ (Львов) 3:0 (2:0)

Голы: Вишневский (34), Майборода (44, 50)

Закарпатцы уверенно обыграли предпоследнюю команду группы А и уже практически могут готовиться к Золотому матчу с "Металлом". Ведь в последнем туре ехать в Луцк на стадион "Подшипник", где потеря очков маловероятна...

ПОДОЛЬЕ - РУБИКОН 2:0 (1:0)

Голы: Каверин (5), Карпенко (55)

Удаление: Новиков (56, "Рубикон")

Подопечные Виталия Костышина решили также не плошать и на всякий случай выиграли. Хотя и ничьей им, как оказалось, хватало для досрочного выхода в Первую лигу.

ДИНАЗ - ОБОЛОНЬ-2 3:0 (1:0)

Голы: Бафталовский (27, 72), Апанчук (47)

"Поздно пить боржоми", - почему-то раньше "Диназ" не демонстрировал подобной прыти. По крайней мере до тех пор, пока у команды из Вышгорода были хотя бы математические шансы на повышение в классе.

БУКОВИНА - ВОЛЫНЬ-2 1:0 (0:0)

Гол: Калайтан (59)

Гол Антона Калайтана на исходе часа игрового времени решил судьбу поединка, который изначально воспринимался как битва Давида и Голиафа.

ЧЕРНИГОВ - ЧАЙКА 2:0 (0:0)

Голы: Лазаренко (63), Романченко (75 пен)

Изначально "тигры" не выглядели такими уж фаворитами, но все же смогли добыть победу, причем с уверенным преимуществом.

ГРУППА Б

МЕТАЛЛУРГ - ДНЕПР 2:0 (2:0)

Голы: Сидоров (12), Басов (22)

Запорожский клуб достаточно оперативно сделал разницу и в дальнейшем просто довел дело до закономерной победы.

ТАВРИЯ - НИКОЛАЕВ-2 6:1 (3:0)

Голы: Бойко (7, 38 пен, 72), Доля (36), Бочак (54, 55), - Фальковский (90 пен)

Нереализованные пенальти: Бойко (48), Доля (60)

Симферопольцы разгромили слабейшую команду юго-востока уже в первом тайме. К тому же, помимо шести забитых голов, "Таврия" еще и два пенальти реализовать не смогла.

БАЛКАНЫ - РЕАЛ ФАРМА 3:0 (0:0)

Голы: Федосов (49), Приемов (58), Титаевский (63)

Раздухарились сегодня и "Балканы", которые отгрузили "Реалу Фарме" три безответных мяча. На фоне средней результативности команды Дениса Колчина в последнее время - это прям пиршество результативного футбола...

ЭНЕРГИЯ - НИКОПОЛЬ 5:2 (2:1)

Голы: Бижко (12, 60), Студенко (20 пен), Вакулинский (76), Хименюк (81) - Жуков (28, 50)

Удаления: Фомин (71), Адаменко (85), Белоус (89), Лега (89) - все "Никополь"

Гости доигрывали матч в составе, минимально допустимом для футбола, схлопотав четыре удаления к предпоследней минуте основного времени. Последние мгновения, с учетом компенсированных, команды банально доигрывали под аплодисменты болельщиков, которые заценили благородство "Энергии".

ЯРУД - ПЕРЕМОГА 3:0 (0:0)

Голы: Лысенко (49), Литовченко (54, 90+1)

После перерыва мариупольский клуб сломил сопротивление соперника из Днепра и добыл даже разгромную победу.