Вторая лига
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Николаев-2 - Яруд: смотреть онлайн, видеотрансляция
Слабейшая команда группы Б примет середняка
Фото - МФК Николаев
Официальное завершение сезона для обеих команд.
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