Форвард Таврии Бойко: У руководства есть желание вернуть клуб в УПЛ

Форвард " Таврии " Алексей Бойко рассказал о целях клуба на следующий сезон.

"Сейчас рассматривается возможность назначения нового тренера. Обсуждаются определенные кандидатуры. Руководство клуба настроено на выход в первую лигу. Есть желание вернуть клуб в Премьер-лигу.

У президента клуба есть амбиции и финансы для реализации планов. Надеюсь, сможем решать поставленные задачи. Если выйдем в Первую лигу, то начнется реконструкция стадиона, развитие инфраструктуры. Думаю, летом стоит ожидать усиление состава", – сказал Бойко.

Напомним, что "Таврия" идет на 3-м месте в группе Б Второй лиги и уже потеряла шансы повысится в классе по итогам нынешнего сезона.