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Форвард Таврии Бойко: У руководства есть желание вернуть клуб в УПЛ

Вторая лига
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Амбициозные планы крымского клуба

Форвард Таврии Бойко: У руководства есть желание вернуть клуб в УПЛ

tavriya.com.ua

Новина українською

Форвард "Таврии" Алексей Бойко рассказал о целях клуба на следующий сезон.

"Сейчас рассматривается возможность назначения нового тренера. Обсуждаются определенные кандидатуры. Руководство клуба настроено на выход в первую лигу. Есть желание вернуть клуб в Премьер-лигу.

У президента клуба есть амбиции и финансы для реализации планов. Надеюсь, сможем решать поставленные задачи. Если выйдем в Первую лигу, то начнется реконструкция стадиона, развитие инфраструктуры. Думаю, летом стоит ожидать усиление состава", – сказал Бойко.

Напомним, что "Таврия" идет на 3-м месте в группе Б Второй лиги и уже потеряла шансы повысится в классе по итогам нынешнего сезона.

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В статье: Таврия (Симферополь) Алексей Бойко
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Источник:
Sport Arena

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