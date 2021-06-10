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Форвард Таврии Бойко: У руководства есть желание вернуть клуб в УПЛ
Амбициозные планы крымского клуба
tavriya.com.ua
Форвард "
"Сейчас рассматривается возможность назначения нового тренера. Обсуждаются определенные кандидатуры. Руководство клуба настроено на выход в первую лигу. Есть желание вернуть клуб в Премьер-лигу.
У президента клуба есть амбиции и финансы для реализации планов. Надеюсь, сможем решать поставленные задачи. Если выйдем в Первую лигу, то начнется реконструкция стадиона, развитие инфраструктуры. Думаю, летом стоит ожидать усиление состава", – сказал Бойко.
Напомним, что "Таврия" идет на 3-м месте в группе Б Второй лиги и уже потеряла шансы повысится в классе по итогам нынешнего сезона.
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