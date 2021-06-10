Сергей Пучков возглавил Таврию

Новым главным тренером "Т аврии " официально назначен Сергей Пучков.

Также в тренерский штаб крымского клуба вошел и Константин Полищук.

На встрече, состоявшейся в Херсоне с президентом клуба Эдуардом Репилевским были обсуждены все вопросы функционирования клуба. Также была поставлена ​​цель - выход в Первую Лигу.

На выходных новый тренер посетит базу и ознакомится с инфраструктурой клуба. На 20 июня назначен первый сбор и старт подготовки к началу нового сезона во Второй лиге.

Напомним, что в минувшем чемпионате Второй лиги в группе Б "Таврия" финишировала на 4-м месте, пропустив вперед "Металл", "Кривбасс" и запорожский "Металлург".

Пучков ранее уже работал с "Таврией" в 2008-2010 годах, выиграв в 2010-м с командой Кубок Украины.

Так же в свое время плодотворно работал с "Севастополем". Последним местом рабоыт Пучкова был "Горняк-Спорт", который тренер покинул в 2019.