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Сергей Пучков возглавил Таврию

Вторая лига
(2 голосов)

Тренер спустя 10 лет вернулся в клуб, с которым выигрывал Кубок Украины

Сергей Пучков возглавил Таврию

tavriya.com.ua

Новина українською

Новым главным тренером "Таврии" официально назначен Сергей Пучков.

Также в тренерский штаб крымского клуба вошел и Константин Полищук.

На встрече, состоявшейся в Херсоне с президентом клуба Эдуардом Репилевским были обсуждены все вопросы функционирования клуба. Также была поставлена ​​цель - выход в Первую Лигу.

На выходных новый тренер посетит базу и ознакомится с инфраструктурой клуба. На 20 июня назначен первый сбор и старт подготовки к началу нового сезона во Второй лиге.

Напомним, что в минувшем чемпионате Второй лиги в группе Б "Таврия" финишировала на 4-м месте, пропустив вперед "Металл", "Кривбасс" и запорожский "Металлург".

Пучков ранее уже работал с "Таврией" в 2008-2010 годах, выиграв в 2010-м с командой Кубок Украины.

Так же в свое время плодотворно работал с "Севастополем". Последним местом рабоыт Пучкова был "Горняк-Спорт", который тренер покинул в 2019.

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В статье: Сергей Пучков Таврия (Симферополь)
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Комментарии (1)
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wgalz1 (яникапу)
10.06.2021 в 17:15
Удачи ! Ждем результата
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