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Сергей Пучков возглавил Таврию
Тренер спустя 10 лет вернулся в клуб, с которым выигрывал Кубок Украины
tavriya.com.ua
Новым главным тренером "Т
Также в тренерский штаб крымского клуба вошел и Константин Полищук.
На встрече, состоявшейся в Херсоне с президентом клуба Эдуардом Репилевским были обсуждены все вопросы функционирования клуба. Также была поставлена цель - выход в Первую Лигу.
На выходных новый тренер посетит базу и ознакомится с инфраструктурой клуба. На 20 июня назначен первый сбор и старт подготовки к началу нового сезона во Второй лиге.
Напомним, что в минувшем чемпионате Второй лиги в группе Б "Таврия" финишировала на 4-м месте, пропустив вперед "Металл", "Кривбасс" и запорожский "Металлург".
Пучков ранее уже работал с "Таврией" в 2008-2010 годах, выиграв в 2010-м с командой Кубок Украины.
Так же в свое время плодотворно работал с "Севастополем". Последним местом рабоыт Пучкова был "Горняк-Спорт", который тренер покинул в 2019.
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