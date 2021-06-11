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Вторая лига. С Металлом в золотом матче сыграет Подолье, неожиданно слабый Металлург
Любопытые результаты последнего дня сезона
Фото - ФК Карпаты (Львов)
КАРПАТЫ (Галич) - ЧЕРНИГОВ 2:1 (1:0)
Голы: Лебедь (11 пен), Вербный (79) - Кохановский (73)
На мажорной ноте удалось закончить сезон "Карпатам" из Галича. Правда особых дивидендов в турнирном плане это команде Романа Гнатива все равно не дало, "зелено-белые" все равно остались в таблице группы А пятыми.
ЭПИЦЕНТР - ПОДОЛЬЕ 0:3 (0:2)
Голы: Каверин (18), Карпенко (32), Мораренко (75)
А вот "Подолье" уверенно доказало, что не зря было сильнее по игре и домашней игре с "Эпицентром", когда забить не смогло (0:0). На выезде подопечные Виталия Костышина были намного успешнее в вопросе реализации своих моментов.
КАРПАТЫ (Львов) - НИВА (Винница) 1:2 (0:1)
Голы: Раделицкий (69) - Маляренко (39), Зеленевич (82)
Винницкий клуб снова оказался сильнее львовских "Карпат", но в этот раз ограничился двумя голами.Да и львовяне были менее успешны в атаке, чем в выездном поединке, в котором проиграли со счетом 2:4.
ВОЛЫНЬ-2 - УЖГОРОД 1:1 (0:1)
Голы: Теслюк (81 пен) - Чонка (22)
Гол Юрия Чонки долгое время позволял "Ужгороду"лидировать в счете со слабейшей командой группы, но забить второй никак не удавалось. Пока Теслюк не реализовал пенальти и не лишил подопечных Владимира Васютика шанса сыграть в Золотом матче с "Металлом".
ЧАЙКА - ДИНАЗ 0:1 (0:0)
Гол: Ичанский (85)
Дерби Киевской области спокойно себе катилось к мировому итогу, пока гол Ичанского равновесией не нарушил. Сезон вышгородцы заканчиваю с надеждами на качественный рывок уже в новом чемпионате.
РЕАЛ ФАРМА - МЕТАЛЛУРГ 2:0 (0:0)
Голы: Лунев (49), Глушач (89)
Главная сенсация игрового дня во Второй лиге прогремела в Одессе. Местный "Реал Фарма" обыграл основной состав "Металлурга", забив два гола после перерыва! Впрочем, в турнирном плане эта игра уже ничего не решала для подопечных Владимира Микитина, они остались на итоговом третьем месте в группе Б.
НИКОПОЛЬ - БАЛКАНЫ 0:1 (0:0)
Гол: Серденюк (78)
Виктор Серденюк точным ударом в концовке принес команде Дениса Колчин победу. Это позволило зарянцам на мажорной ноте закончить противоречивый для себя сезон - первый после вынужденного возвращения во Вторую лигу по финансовым причинам.
ДНЕПР - КРИВБАСС 1:3 (0:2)
Голы: Сависко (72) - Черний (12, 85), Берко (17)
Дубль Константина Черния и молниеносность голов в дебюте позволила и криворожанам выиграть свой последний матч во Второй лиге, по крайней мере пока, с красивой вывеской в историческом плане.
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