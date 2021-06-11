Вторая лига. С Металлом в золотом матче сыграет Подолье, неожиданно слабый Металлург

КАРПАТЫ (Галич) - ЧЕРНИГОВ 2:1 (1:0)

Голы: Лебедь (11 пен), Вербный (79) - Кохановский (73)

На мажорной ноте удалось закончить сезон "Карпатам" из Галича. Правда особых дивидендов в турнирном плане это команде Романа Гнатива все равно не дало, "зелено-белые" все равно остались в таблице группы А пятыми.

ЭПИЦЕНТР - ПОДОЛЬЕ 0:3 (0:2)

Голы: Каверин (18), Карпенко (32), Мораренко (75)

А вот "Подолье" уверенно доказало, что не зря было сильнее по игре и домашней игре с "Эпицентром", когда забить не смогло (0:0). На выезде подопечные Виталия Костышина были намного успешнее в вопросе реализации своих моментов.

КАРПАТЫ (Львов) - НИВА (Винница) 1:2 (0:1)

Голы: Раделицкий (69) - Маляренко (39), Зеленевич (82)

Винницкий клуб снова оказался сильнее львовских "Карпат", но в этот раз ограничился двумя голами.Да и львовяне были менее успешны в атаке, чем в выездном поединке, в котором проиграли со счетом 2:4.

ВОЛЫНЬ-2 - УЖГОРОД 1:1 (0:1)

Голы: Теслюк (81 пен) - Чонка (22)

Гол Юрия Чонки долгое время позволял "Ужгороду"лидировать в счете со слабейшей командой группы, но забить второй никак не удавалось. Пока Теслюк не реализовал пенальти и не лишил подопечных Владимира Васютика шанса сыграть в Золотом матче с "Металлом".

ЧАЙКА - ДИНАЗ 0:1 (0:0)

Гол: Ичанский (85)

Дерби Киевской области спокойно себе катилось к мировому итогу, пока гол Ичанского равновесией не нарушил. Сезон вышгородцы заканчиваю с надеждами на качественный рывок уже в новом чемпионате.

РЕАЛ ФАРМА - МЕТАЛЛУРГ 2:0 (0:0)

Голы: Лунев (49), Глушач (89)

Главная сенсация игрового дня во Второй лиге прогремела в Одессе. Местный "Реал Фарма" обыграл основной состав "Металлурга", забив два гола после перерыва! Впрочем, в турнирном плане эта игра уже ничего не решала для подопечных Владимира Микитина, они остались на итоговом третьем месте в группе Б.

НИКОПОЛЬ - БАЛКАНЫ 0:1 (0:0)

Гол: Серденюк (78)

Виктор Серденюк точным ударом в концовке принес команде Дениса Колчин победу. Это позволило зарянцам на мажорной ноте закончить противоречивый для себя сезон - первый после вынужденного возвращения во Вторую лигу по финансовым причинам.

ДНЕПР - КРИВБАСС 1:3 (0:2)

Голы: Сависко (72) - Черний (12, 85), Берко (17)

Дубль Константина Черния и молниеносность голов в дебюте позволила и криворожанам выиграть свой последний матч во Второй лиге, по крайней мере пока, с красивой вывеской в историческом плане.