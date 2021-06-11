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Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Эпилог сезона, 26-й тур. Смотреть онлайн, видеотрансляции

Вторая лига
(1 голосов)

Восемь матчей перед чертой

Вторая лига. Эпилог сезона, 26-й тур. Смотреть онлайн, видеотрансляции

Фото - ФК Карпаты (Львов)

Новина українською

КАРПАТЫ (Галич) - ЧЕРНИГОВ

ЭПИЦЕНТР - ПОДОЛЬЕ

КАРПАТЫ (Львов) - НИВА (Винница)

ВОЛЫНЬ-2 - УЖГОРОД

ЧАЙКА - ДИНАЗ

РЕАЛ ФАРМА - МЕТАЛЛУРГ

НИКОПОЛЬ - БАЛКАНЫ

ДНЕПР - КРИВБАСС (18:00)

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Карпаты (Львов)
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