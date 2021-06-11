Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Эпилог сезона, 26-й тур. Смотреть онлайн, видеотрансляции
Восемь матчей перед чертой
Фото - ФК Карпаты (Львов)
КАРПАТЫ (Галич) - ЧЕРНИГОВ
ЭПИЦЕНТР - ПОДОЛЬЕ
КАРПАТЫ (Львов) - НИВА (Винница)
ВОЛЫНЬ-2 - УЖГОРОД
ЧАЙКА - ДИНАЗ
РЕАЛ ФАРМА - МЕТАЛЛУРГ
НИКОПОЛЬ - БАЛКАНЫ
ДНЕПР - КРИВБАСС (18:00)
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