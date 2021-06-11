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Металл продлил контракт с воспитанником Динамо

Вторая лига
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Еще на один сезон

Металл продлил контракт с воспитанником Динамо

фото - ФК "Метал" Харків

Новина українською

Защитник Сергей Люлька продлил контракт с "Металлом" еще на один сезон.

31-летний футболист перебрался в Харьков в сентябре прошлого года на правах свободного агента. В 20 матчах за "Металл" Люлька отметился 2 голами. Ранее воспитанник "Динамо" поиграл за молодежные команды родного клуба, а также чешский "Слован", "Говерлу", "Черноморец", "Десну" и "Львов".

Напомним, что "Металл" в свой дебютный сезон во Второй лиге уверенно выиграл свою группу, одержав 20 побед при 2 ничьих. 16 июня команду Александра Кучера ждет "золотой" матч в Черкассах с победителем группы А (он определится сегодня).

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В статье: Сергей Люлька Металл (Харьков)
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Источник:
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