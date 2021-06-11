Пучков: Долго над предложением Таврии не думал

Новый главный тренер "Таврии" Сергей Пучков прокомментировал свое назначение на новую должность и рассказал о задачах команды на новый сезон.

"Долго над предложением не думал. Меня пригласили на собеседование в Херсон исполнительный директор федерации футбола Херсона Алексей Кручер и президент "Таврии" Эдуард Рипелевский. Мы обговорили задачи, фронт работы и ударили по рукам.

Руководители "Таврии" сказали, что помнят мою работу в симферопольской "Таврии", в "Севастополе", поэтому рассчитывают, что я смогут решить поставленную перед клубом задачу – выйти в Первую лигу. Видно, что клуб настроен серьезно, у президента нет слова "нет", он всецело заинтересован в развитии и успехе команды, чтобы создать "Таврии" необходимые условия.

Конечно, будет тяжело, работы предстоит много. Параллельно будем ставить задачу подтягивать местную молодежь, чтобы давать стимул ребятам для роста, чтобы попасть в "Таврию". Очень приятно, что у "Таврии" осталось название клуба, с которым я работал. В этом плане приятные ассоциации. С симферопольцами мы выигрывали Кубок, теперь постараемся выйти в Первую лигу.

После отпуска мы собираемся 20 июня. Команда пройдет медосмотр и начнем работать", - сказал Пучков.