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Второлиговская Перемога попрощалась с главным тренером

Вторая лига
(1 голосов)

Дмитрий Рябой покинул команду

Второлиговская Перемога попрощалась с главным тренером

instagram.com/fcperemoga

Новина українською

Второлиговская "Перемога" объявила о прекращении сотрудничества главным тренером Дмитрием Рябым.

Также из клуба ушли и ассистенты тренера Евгений Бодня и Эрик Арутюнян.

Напомним, что Рябой тренировал "Перемогу" с февраля этого года. Минувший сезон команда завершила на 8-м месте в группе Б Второй лиги.

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В статье: Перемога (Днепр) Дмитрий Рябой
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