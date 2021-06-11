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Второлиговская Перемога попрощалась с главным тренером
Дмитрий Рябой покинул команду
instagram.com/fcperemoga
Второлиговская "
Также из клуба ушли и ассистенты тренера Евгений Бодня и Эрик Арутюнян.
Напомним, что Рябой тренировал "Перемогу" с февраля этого года. Минувший сезон команда завершила на 8-м месте в группе Б Второй лиги.
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Источник:Инстаграм Перемоги
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