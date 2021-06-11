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Стал известен соперник Металла по Золотому матчу Второй лиги
В группе А интрига сохранялась до последнего тура
fcpodillya.com.ua
Стали известны оба участника "Золотого матча"
В группе Б Второй лиги "Металл" занял первое место досрочно, а в группе А победитель определился сегодня.
В поединках последнего тура "Ужгород", в гостях выяснял отношения с аутсайдером, "Волынью-2", тогда как их главный конкурент, "Подолье", встречался в Дунаевцах с "Эпицентром".
Однако в Луцке не обошлось без неожиданностей. В конце поединка хозяева спаслись от поражения (1:1), ну и этим шансом воспользовалось "Подолье", обыграв "Эпицентр" со счетом 3:0.
Таким образом, в "Золотом матче" Второй лиги сыграют "Металл" и "Подолье". Поединок состоится в Черкассах 16 июня.
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