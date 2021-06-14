Форвард Металла Фомин: Для имиджа клуба матч с Подольем очень важный

Нападающий "Металла" Руслан Фомин поделился мыслями о предстоящем "Золотом матче" против "Подолья".

"Будем играть против серьезного соперника. "Подолье" провели хороший сезон, поэтому игра будет сложной. Для имиджа клуба это очень важный матч. С большим желанием и мотивацией подходим к игре. После этого матча будет неделя на отдых, а потом снова в бой. Уже в Первой лиге.

К сожалению, из-за травм нам не помогут Демченко и Балули. Конечно, для нашей команды это серьезные потери. Уверен, что тренерский штаб найдет достойную замену травмированным. А ребятам желаю скорейшего выздоровления.

Друг другу будут противостоять два молодых, амбициозных тренеров. У Костышина и Кучера разные взгляды на футбол и в этом изюминка матча. Придерживаться своего стиля игры, не обращать внимания на соперника. Главное, чтобы поле позволяло играть в комбинационный футбол. Думаю, что игра будет интересной.

Мы провели хороший сезон во Второй лиге. Нам противостояли квалифицированные соперники, тем приятнее выиграть Группу Б. Но с командами из другой группы мы не играли. Знаю, что там также соперники, которые умеют играть в футбол. Тем интереснее будет сыграть против победителя Группы А", — рассказал Фомин.