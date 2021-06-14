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Форвард Металла Фомин: Для имиджа клуба матч с Подольем очень важный

Вторая лига
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Команды сыграют за чемпиона Второй лиги

Форвард Металла Фомин: Для имиджа клуба матч с Подольем очень важный

Фото: facebook.com/fcmetalua

Новина українською

Нападающий "Металла" Руслан Фомин поделился мыслями о предстоящем "Золотом матче" против "Подолья".

"Будем играть против серьезного соперника. "Подолье" провели хороший сезон, поэтому игра будет сложной. Для имиджа клуба это очень важный матч. С большим желанием и мотивацией подходим к игре. После этого матча будет неделя на отдых, а потом снова в бой. Уже в Первой лиге.

К сожалению, из-за травм нам не помогут Демченко и Балули. Конечно, для нашей команды это серьезные потери. Уверен, что тренерский штаб найдет достойную замену травмированным. А ребятам желаю скорейшего выздоровления.

Друг другу будут противостоять два молодых, амбициозных тренеров. У Костышина и Кучера разные взгляды на футбол и в этом изюминка матча. Придерживаться своего стиля игры, не обращать внимания на соперника. Главное, чтобы поле позволяло играть в комбинационный футбол. Думаю, что игра будет интересной.

Мы провели хороший сезон во Второй лиге. Нам противостояли квалифицированные соперники, тем приятнее выиграть Группу Б. Но с командами из другой группы мы не играли. Знаю, что там также соперники, которые умеют играть в футбол. Тем интереснее будет сыграть против победителя Группы А", — рассказал Фомин.

Напомним, что матч "Металл" - "Подолье" состоится 16 июня в Черкассах. Начало - в 17:00.

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В статье: Руслан Фомин Металл (Харьков)
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Источник:
ПФЛ

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