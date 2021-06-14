Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Металла Фомин: Для имиджа клуба матч с Подольем очень важный
Команды сыграют за чемпиона Второй лиги
Фото: facebook.com/fcmetalua
Нападающий "Металла" Руслан Фомин поделился мыслями о предстоящем "Золотом матче" против "Подолья".
"Будем играть против серьезного соперника. "Подолье" провели хороший сезон, поэтому игра будет сложной. Для имиджа клуба это очень важный матч. С большим желанием и мотивацией подходим к игре. После этого матча будет неделя на отдых, а потом снова в бой. Уже в Первой лиге.
К сожалению, из-за травм нам не помогут Демченко и Балули. Конечно, для нашей команды это серьезные потери. Уверен, что тренерский штаб найдет достойную замену травмированным. А ребятам желаю скорейшего выздоровления.
Друг другу будут противостоять два молодых, амбициозных тренеров. У Костышина и Кучера разные взгляды на футбол и в этом изюминка матча. Придерживаться своего стиля игры, не обращать внимания на соперника. Главное, чтобы поле позволяло играть в комбинационный футбол. Думаю, что игра будет интересной.
Мы провели хороший сезон во Второй лиге. Нам противостояли квалифицированные соперники, тем приятнее выиграть Группу Б. Но с командами из другой группы мы не играли. Знаю, что там также соперники, которые умеют играть в футбол. Тем интереснее будет сыграть против победителя Группы А", — рассказал Фомин.
Напомним, что матч "Металл" - "Подолье" состоится 16 июня в Черкассах. Начало - в 17:00.
Популярное сейчас
- Пушка Ярмоленко вне конкуренции. Лучший гол третьего дня Евро-2020
- Замаскировали. Украина сыграла на Евро-2020 в футболках, на которых почти не видно изображения контуров страны. ФОТОФАКТ
- Ярмоленко – лучший игрок Украины в матче с Нидерландами по индексу InStat. Марлос – худший
- Вторая лига. С Металлом в золотом матче сыграет Подолье, неожиданно слабый Металлург
- Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО
Новости по теме
- 19:02 Украинские Вторая лига. Металл разгромил Кривбасс при Ярославском в VIP ложе (3:0)
- 14:46 Украинские Капитан Металла не поможет команде в ближайшем матче
- 19:02 Украинские Вторая лига. Металл досрочно первый, Кривбасс и Ужгород тоже сделали серьезные шаги к Первой лиге - обзор субботних матчей 22-го тура