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Металл - Подолье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Золотого матча Второй лиги

Вторая лига
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Поединок уже завтра

Металл - Подолье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Золотого матча Второй лиги

instagram.com/fckarpaty

Новина українською

Уже в эту среду (16 июня) в Черкассах состоится матч за звание абсолютного чемпиона Второй лиги, в котором встретятся победители групп А и Б.

В 17:00 на "Черкассы-Арене" сойдутся харьковский "Металл" и "Подолье" из Хмельницкого.

Как сообщает ПФЛ, саму игру покажет в прямом эфире телеканал XSPORT, а также канал YouTube ПФЛ, где в 17:00 состоится трансляция матча, награждения, а также пресс-конференция тренеров и игроков.

Комментатором матча на канале XSPORT будет Александр Сукманский, а на YouTube ПФЛ - Александр Тынгаев.

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В статье: Подолье (Хмельницкий) Металл (Харьков)
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Источник:
ПФЛ

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