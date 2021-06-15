Металл - Подолье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию Золотого матча Второй лиги

Уже в эту среду (16 июня) в Черкассах состоится матч за звание абсолютного чемпиона Второй лиги , в котором встретятся победители групп А и Б.

В 17:00 на "Черкассы-Арене" сойдутся харьковский "Металл" и "Подолье" из Хмельницкого.

Как сообщает ПФЛ, саму игру покажет в прямом эфире телеканал XSPORT, а также канал YouTube ПФЛ, где в 17:00 состоится трансляция матча, награждения, а также пресс-конференция тренеров и игроков.

Комментатором матча на канале XSPORT будет Александр Сукманский, а на YouTube ПФЛ - Александр Тынгаев.