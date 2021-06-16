Вторая лига. Металл побеждает в суперфинале Второй лиги

Вокруг "Металла" ходило много слухов накануне Золотого матча, вплоть до того, что эта команда может уже в нынешнее межсезонье заменить "Металлист 1925" в Премьер-лиге! Впрочем, в харьковском клубе работают прямо сейчас знатные любители хайпа, так что удивляться подобным вбросам не стоит...

"Подолье" изначально было андердогом поединка за абсолютное первенство Второй лиги. Впрочем, и путевку в этот матч хмельницкий клуб получил буквально "на флажке" регулярной части сезона, опередив "Ужгород" на два очка лишь в последнем туре.

Фарес Балули и Егор Демченко не смогли выйти на поле у команды Александра Кучера, что сузило простор для кадрового резерва "Металла". Во многом по этой же причине наставник харьковчан решил сыграть в три центральных защитника, что дало пропуск в основу и для Папы Гуйе.

В целом первый тайм вышел пресным на моменты, на двоих команды наработали аж на один удар в створ, при том, что "Подолье" пыталось отвечать атакой на атаку, также подбираясь к воротам Каневцева весьма опасно. Но все же без предметной остроты и угрозы харьковским владениям.

Правда в дебюте второго тайма окрыл счет все же фаворит матча, Владимир Танчик сделал бесхитростный навес слева и Руслан Фомин, избежав офсайда, ударом головой поразил ворота Чуваева.

В оставшееся время "Металл" грамотно сыграл по счету и откатился во вторую треть. "Подолье" же лишь в последнюю десятиминутку рискнуло, перейдя на игру в два форварда с выходом свежих Фади Салбака и Владислава Прилепы. Дал им дополнительные шансы и Мизюк, схлопотавший повторное предупреждение. Тем не менее, воспользоваться этой возможностью хмельницкий клуб так и не сумел.

Металл - Подолье 1:0 (0:0)

Голы: Фомин (54)

Металл: Каневцев, Люлька, Мизюк, Федорив, Танчик, Ралюченко, Папа Гуйе (Шопин 46), Поступаленко (Стрижак 90+2), Подлепенец (Нехтий 64), Жо (Рязанцев 90), Фомин (Ярош 84).

Подолье: Чуваев, Морговский, Воловик, Пернацкий, Корохов, Липовуз, Прихна, Мораренко (Прилепа 80), Каверин, Савошко, Карпенко (Салбак 80).

Предупреждения: Федорив (39), Мизюк (71, 82), Танчик (75), Стрижак (90+4) - Липовуз (50), Воловик (70)

Удаление: Мизюк (82)