Вторая лига. Металл - Подолье, смотреть онлайн Золотой матч

Харьковский "Металл" задолго до финиша чемпионата обеспечил себе первое место. Хмельницкое "Подолье" же лишь в последнем туре вскочило на первое место. Да и то за счет потери очков конкурентом в матче с командой со дна таблицы. Но подопечные Виталия Костышина все равно готовы дать бой команде Александра Кучера.