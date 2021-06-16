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Вторая лига. Металл - Подолье, смотреть онлайн Золотой матч
Лучшие команды групп подведут черту сезону ПФЛ
Фото - ФК Металл
Харьковский "Металл" задолго до финиша чемпионата обеспечил себе первое место. Хмельницкое "Подолье" же лишь в последнем туре вскочило на первое место. Да и то за счет потери очков конкурентом в матче с командой со дна таблицы. Но подопечные Виталия Костышина все равно готовы дать бой команде Александра Кучера.
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