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Вторая лига. Металл - Подолье, смотреть онлайн Золотой матч

Вторая лига
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Лучшие команды групп подведут черту сезону ПФЛ

Вторая лига. Металл - Подолье, смотреть онлайн Золотой матч

Фото - ФК Металл

Новина українською

Харьковский "Металл" задолго до финиша чемпионата обеспечил себе первое место. Хмельницкое "Подолье" же лишь в последнем туре вскочило на первое место. Да и то за счет потери очков конкурентом в матче с командой со дна таблицы. Но подопечные Виталия Костышина все равно готовы дать бой команде Александра Кучера.

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В статье: Подолье (Хмельницкий) Металл (Харьков)
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