Кривбасс подписал экс-защитника Десны

" Кривбасс " объявил о подписании контракта с защитником Андреем Мостовым, который до недавнего времени играл за "Десну".

Условия соглашения с 33-летним левым защитником не сообщаются.

Напомним, что игрок покинул "Десну" на правах свободного агента.

Мостовой играл за черниговскую команду в течение последних пяти лет. За это время провел 138 матчей, забил один гол.