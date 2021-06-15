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Кривбасс подписал экс-защитника Десны

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Первое летнее усиление президентского клуба

Кривбасс подписал экс-защитника Десны

fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" объявил о подписании контракта с защитником Андреем Мостовым, который до недавнего времени играл за "Десну".

Условия соглашения с 33-летним левым защитником не сообщаются.

Напомним, что игрок покинул "Десну" на правах свободного агента.

Мостовой играл за черниговскую команду в течение последних пяти лет. За это время провел 138 матчей, забил один гол.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Мостовой Десна (Чернигов)
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Источник:
ФК Кривбасс

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