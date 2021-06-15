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Кривбасс подписал экс-защитника Десны
Первое летнее усиление президентского клуба
fckryvbas.com
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Условия соглашения с 33-летним левым защитником не сообщаются.
Напомним, что игрок покинул "Десну" на правах свободного агента.
Мостовой играл за черниговскую команду в течение последних пяти лет. За это время провел 138 матчей, забил один гол.
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Источник:ФК Кривбасс
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