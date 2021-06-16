Кривбасс подписал второго новичка в летнее трансферное окно

"Кривбасс" подписал второго новичка в летнее межсезонье. Вслед за опытным Андреем Мостовым контракт с клубом подписал полузащитник Артем Щедрый.

Детали контрактного соглашения с 28-летним футболистом не сообщаются.

Прошлый сезон фланговый полузащитник выступал в "Ингульце", в составе которого провел 16 матчей (3 предупреждения).

В УПЛ дебютировал 27 апреля 2013 в составе "Волыни" в матче против запорожского "Металлурга" (0:0), сыграв первые 45 минут.

В "Ингульце" выступал с 2018 года. Также в профессиональной карьере Артема: "Динамо" Киев (дубль) (2009-2010) - 12 матчей, "Динамо-2" Киев (2009-2012) - 26, "Волынь" Луцк (2011-2014) - 1, "Волынь" Луцк (дубль) (2011-2014) - 50/12 голов, "Звезда" Кропивницкий (2014-2017) - 74/9, "Звезда" Кропивницкий (дубль) (2016-2017) - 1, "Александрия" (2017-2018), "Олимпик" Донецк (2017-2018) - 7/1, "Олимпик" Донецк (дубль) (2017-2018) - 1, СК "Днепр-1" (2018-2019) - 17.

Вызывался в сборные Украины: U-17 (2008) - 6, U-19 (2010-2011) - 5.