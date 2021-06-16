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Два клуба отказались от участия во Второй лиге
"Львов-2" и "Рух-2" не будут выступать в третьем дивизионе
"Львов-2" и "Рух-2" отказались от участия во Второй лиге.
Руководство "Львова" и "Руха" решило отказаться от участия их молодежных команд в чемпионате Украины во Второй лиге.
По информации источника, на этот вердикт повлияло то, что клубам УПЛ в этих соревнованиях запрещено использовать одну заявку.
Окончательный список участников Второй лиги будет утвержден на Конференции ПФЛ 24 июня.
Уже точно можно сказать, что впервые будут выступать на таком уровне дебютанты – "Mункач" (Mукачево), "ЛНЗ"(Лебедин), "Левый берег" (Киев) и "Карпаты" (Львов), в минувшем сезоне игравшие в первенстве ААФУ.
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