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Вторая лига

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Два клуба отказались от участия во Второй лиге

Вторая лига
Обновлено
(4 голосов)

"Львов-2" и "Рух-2" не будут выступать в третьем дивизионе

Два клуба отказались от участия во Второй лиге

Новина українською

"Львов-2" и "Рух-2" отказались от участия во Второй лиге.

Руководство "Львова" и "Руха" решило отказаться от участия их молодежных команд в чемпионате Украины во Второй лиге.

По информации источника, на этот вердикт повлияло то, что клубам УПЛ в этих соревнованиях запрещено использовать одну заявку.

Окончательный список участников Второй лиги будет утвержден на Конференции ПФЛ 24 июня.

Уже точно можно сказать, что впервые будут выступать на таком уровне дебютанты – "Mункач" (Mукачево), "ЛНЗ"(Лебедин), "Левый берег" (Киев) и "Карпаты" (Львов), в минувшем сезоне игравшие в первенстве ААФУ.

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В статье: ФК Львов Рух (Львов)
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Комментарии (8)
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Микко82 (Херсон)
16.06.2021 в 15:18
Я вже заплутався... Це які Карпати (Львів)? Димінського, Коломойського чи Смалійчука? Це правонастипники команди, яка колись брала кубок СССР?
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+1
-1
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Cannabis Sativa (Луцк)
16.06.2021 в 14:33
Щось львівських Карпат малувато буде. Ще би парочку одноіменних команд заявили
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+3
-1
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Nelviv`yanyn (Малорос)
16.06.2021 в 14:27
Отменяйте все турниры на всех уровнях!
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0
-2
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Nelviv`yanyn (Малорос)
16.06.2021 в 14:26
Кто захочет заявлять двойку, если нельзя привлекать к основе лучших игроков со второй команды ? Головой бы подумали горе-реформаторы.
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+3
-1
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Nelviv`yanyn (Малорос)
16.06.2021 в 14:24
А вот наглядный пример, как можно испортить хорошую реформу в исполнении павелка. А разрешили бы сквозную заявку. Во 2 лиге были бы 2 группы по 14-16 команд
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+2
-1
Назар Кусий (Львів)
16.06.2021 в 14:43
Зараз уже є навіть більше в проекті - 33 команди. Неможу лінк дати на англійську вікіпедію про другу лігу.
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+1
0
Ten0N (Leopolis)
16.06.2021 в 14:22
Во второй лиге будет пздц 3 команды с названием Карпаты.
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+1
0
Назар Кусий (Львів)
16.06.2021 в 14:45
Не буде. Одні точнознялися. Галич залишаєтсья Галичем поки що.
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0
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