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УАФ утвердила переименование Металла в Металлист - заявление Ярославского
Металлист возвращается. Теперь официально
fcmetalist.com.ua
Исполком УАФ своим решением разрешил харьковскому "
"Дорогие друзья!
Как я и обещал, мы возрождаем наш любимый "Металлист" со всей возможной и невозможной скоростью. Сначала вернули свою символику, а сегодня по решению исполкома УАФ - и историческое название клуба.
Спасибо всем, кто поддерживает нас на этом пути. Болельщикам - за аншлаг на трибунах и ежесекундное внимание к "Металлисту", городской и областной власти - за ответственную государственную позицию и понимание важности вопроса.
Благодаря всему этому мы уже вышли на следующий этап - поднимаем фактически из пепла клубную инфраструктуру. Прогресс виден каждый день не на словах, а на деле. О каждом шаге мы рассказываем, чтобы харьковчане знали, что все обещания выполняются.
А впереди у нас самое главное. Уровень клуба определяет качество игры. Необходимо создать современную, техничную, конкурентоспособную команду, которая будет побеждать.
Настоящий "Металлист" не может пасти задних, он обязан защищать честь Харькова в национальном первенстве, честь Харькова и Украины в еврокубках. Болтаться внизу турнирной таблицы, в зоне вылета он не может!
Поэтому какой "Металлист" настоящий, а какой подделка, фейк, покажет счет на табло. Но это дело будущего.
Пока мы работаем, нас никто не остановит и победа будет за нами, за Харьковом и харьковчанами.
Только Харьков, только победа!", - сказано в заявлении Ярославского.
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