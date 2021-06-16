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УАФ утвердила переименование Металла в Металлист - заявление Ярославского

Вторая лига
Обновлено
(4 голосов)

Металлист возвращается. Теперь официально

УАФ утвердила переименование Металла в Металлист - заявление Ярославского

fcmetalist.com.ua

Новина українською

Исполком УАФ своим решением разрешил харьковскому "Металлу" носить название "Металлист". Об этом сообщил экс-президент старого "Металлиста" Александр Ярославский.

"Дорогие друзья!

Как я и обещал, мы возрождаем наш любимый "Металлист" со всей возможной и невозможной скоростью. Сначала вернули свою символику, а сегодня по решению исполкома УАФ - и историческое название клуба.

Спасибо всем, кто поддерживает нас на этом пути. Болельщикам - за аншлаг на трибунах и ежесекундное внимание к "Металлисту", городской и областной власти - за ответственную государственную позицию и понимание важности вопроса.

Благодаря всему этому мы уже вышли на следующий этап - поднимаем фактически из пепла клубную инфраструктуру. Прогресс виден каждый день не на словах, а на деле. О каждом шаге мы рассказываем, чтобы харьковчане знали, что все обещания выполняются.

А впереди у нас самое главное. Уровень клуба определяет качество игры. Необходимо создать современную, техничную, конкурентоспособную команду, которая будет побеждать.

Настоящий "Металлист" не может пасти задних, он обязан защищать честь Харькова в национальном первенстве, честь Харькова и Украины в еврокубках. Болтаться внизу турнирной таблицы, в зоне вылета он не может!

Поэтому какой "Металлист" настоящий, а какой подделка, фейк, покажет счет на табло. Но это дело будущего.

Пока мы работаем, нас никто не остановит и победа будет за нами, за Харьковом и харьковчанами.

Только Харьков, только победа!", - сказано в заявлении Ярославского.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков) УАФ Металл (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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Комментарии (15)
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smatutu (Одесса)
16.06.2021 в 22:47
Бабки рулят! Позор, не такого я хотел возвращения Металлиста... Наши реалии.
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0
0
avatar
Nelviv`yanyn (Малорос)
16.06.2021 в 22:46
Долги футболистов в студию. Крутите барабан!
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0
0
Romb_DK (Київ)
16.06.2021 в 22:38
Як голосував Маркевич? Щодо підйому з попелу якось соромно таке казати
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0
-2
avatar
Американец 2000
16.06.2021 в 22:30
Не трогай настоящий Металлист 1925 и будет тебе счастье , а иначе тебя Харьков никогда не простит ((((((( Пока ты там тратил деньги Курченко , Металлист 1925 полюбил весь Харьков !!! И теперь хоть покупай Месси и Неймара - ты для нас продажная гнида ((((((
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+2
-3
DufansS (Львів)
16.06.2021 в 22:28
Два фейковых металлиста. Один внизу болтается, другой вверху болтается. А настоящий металлист, там где долги болтаются.
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+2
-3
r o l e x (полтава)
16.06.2021 в 22:12
Так нет долгов, их тоже переименовали )
Ответить
+4
0
avatar
simargl (Чернигов)
16.06.2021 в 22:03
Это он типа войну М1925 объявил ?? ... пустозвон.
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+2
-2
avatar
Американец 2000
16.06.2021 в 22:31
П- ас ((((
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+1
-2
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
16.06.2021 в 21:48
Что. По. Долгам?
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+4
-1
avatar
simargl (Чернигов)
16.06.2021 в 22:04
Кому он должен всех прощает ...
Ответить
+4
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
16.06.2021 в 21:31
з боргами тоже покінчили?
Ответить
+9
-1
octavi4 (Warszawa)
16.06.2021 в 21:51
Не по нашему это :)
Ответить
+2
0
avatar
ua_rem (Харків)
16.06.2021 в 21:30
Этот День настал, "Металлист" - вперёд за победой !
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+3
-9
Djon (Киев)
16.06.2021 в 22:35
Вже давно не лунало на стадіонах усієї України МКГ. Скоро почнеться.
Ответить
0
-1
George_D (Харьков)
16.06.2021 в 21:25
Теперь осталось, чтобы это утвердили в УЕФА.
Ответить
+14
0


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