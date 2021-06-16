УАФ утвердила переименование Металла в Металлист - заявление Ярославского

Исполком УАФ своим решением разрешил харьковскому " Металлу " носить название "Металлист". Об этом сообщил экс-президент старого "Металлиста" Александр Ярославский.

"Дорогие друзья!

Как я и обещал, мы возрождаем наш любимый "Металлист" со всей возможной и невозможной скоростью. Сначала вернули свою символику, а сегодня по решению исполкома УАФ - и историческое название клуба.

Спасибо всем, кто поддерживает нас на этом пути. Болельщикам - за аншлаг на трибунах и ежесекундное внимание к "Металлисту", городской и областной власти - за ответственную государственную позицию и понимание важности вопроса.

Благодаря всему этому мы уже вышли на следующий этап - поднимаем фактически из пепла клубную инфраструктуру. Прогресс виден каждый день не на словах, а на деле. О каждом шаге мы рассказываем, чтобы харьковчане знали, что все обещания выполняются.

А впереди у нас самое главное. Уровень клуба определяет качество игры. Необходимо создать современную, техничную, конкурентоспособную команду, которая будет побеждать.

Настоящий "Металлист" не может пасти задних, он обязан защищать честь Харькова в национальном первенстве, честь Харькова и Украины в еврокубках. Болтаться внизу турнирной таблицы, в зоне вылета он не может!

Поэтому какой "Металлист" настоящий, а какой подделка, фейк, покажет счет на табло. Но это дело будущего.

Пока мы работаем, нас никто не остановит и победа будет за нами, за Харьковом и харьковчанами.

Только Харьков, только победа!", - сказано в заявлении Ярославского.