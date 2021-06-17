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Металл интересуется капитаном Металлурга
Эдуард Сарапий уже покинул запорожский клуб
Запорожский "
Сборы команда проведет в Запорожье. Запланированы семь контрольных матчей с командами из соседних областей.
Уже покинули "Металлург" капитан команды Эдуард Сарапий и Владислав Бобров, причем к Сарапию проявляет интерес харьковский "Металл"/Металлист".
Еще пять футболистов, у которых контракты с клубом заканчиваются 30 июня, до сих пор не определились останутся в Запорожье или продолжат карьеру в других командах.
Напомним, что в минувшем чемпионате Украине во Второй лиге "Mеталлург" занял третье место в группе "Б", набрав 43 очка.
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