Металл интересуется капитаном Металлурга

Запорожский " Металлург " начнет подготовку к новому сезону 26 июня.

Сборы команда проведет в Запорожье. Запланированы семь контрольных матчей с командами из соседних областей.

Уже покинули "Металлург" капитан команды Эдуард Сарапий и Владислав Бобров, причем к Сарапию проявляет интерес харьковский "Металл"/Металлист".

Еще пять футболистов, у которых контракты с клубом заканчиваются 30 июня, до сих пор не определились останутся в Запорожье или продолжат карьеру в других командах.

Напомним, что в минувшем чемпионате Украине во Второй лиге "Mеталлург" занял третье место в группе "Б", набрав 43 очка.