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Металл интересуется капитаном Металлурга

Вторая лига
(1 голосов)

Эдуард Сарапий уже покинул запорожский клуб

Металл интересуется капитаном Металлурга

Новина українською

Запорожский "Металлург" начнет подготовку к новому сезону 26 июня.

Сборы команда проведет в Запорожье. Запланированы семь контрольных матчей с командами из соседних областей.

Уже покинули "Металлург" капитан команды Эдуард Сарапий и Владислав Бобров, причем к Сарапию проявляет интерес харьковский "Металл"/Металлист".

Еще пять футболистов, у которых контракты с клубом заканчиваются 30 июня, до сих пор не определились останутся в Запорожье или продолжат карьеру в других командах.

Напомним, что в минувшем чемпионате Украине во Второй лиге "Mеталлург" занял третье место в группе "Б", набрав 43 очка.

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В статье: Металлист (Харьков) Владислав Бобров Металлург (Запорожье) Эдуард Сарапий Металл (Харьков)
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Комментарии (1)
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ruobosru (воркута)
17.06.2021 в 02:58
заслужил!
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