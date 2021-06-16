И.о. мэра Харькова Терехов: Тьма отступила. Легенда возродилась. Металлист вернулся

Легенда возродилась.
"Металлист" (тот, который был продан) вернулся.
Деньги от продажи там где надо.
долги бывшему штату клуба отдавать надо???
должен ли джентльмен если он должен?
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2021 в 00:16
Ещет нет решения УЕФА, а радостей уже как будто ЛЧ выиграли.
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ещё не специалист (Кривой Рог)
17.06.2021 в 01:07
скоро выборы мэра Харькова...
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djeff2015 (Запорожье)
17.06.2021 в 00:12
блокбастер.....
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magnum power (БОМЖ)
17.06.2021 в 00:10
як же дратує цей ватний показушник терехов.
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alex.belogubko (одесса)
17.06.2021 в 00:05
и во что это обошлось --пусть играют в 1 лиге и не суються в УПЛ --так может сразу купить 1-2 или 3места и играть в ЕК--не порядочно так поступать с М1925 они честно сражались и заслужили место в УПЛ а вы хотите купить это место и кто вы после этого продажная команда --так дела не делаються
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Acsakal (Kharkov)
16.06.2021 в 23:59
"Темрява відступила. Попереду - тільки яскраве світло."
кернес воскрес. Справа дерибану міського бюджету живе та квітне.