И.о. мэра Харькова Терехов: Тьма отступила. Легенда возродилась. Металлист вернулся

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов прокомментировал решение УАФ одобрить переименование "Металла" в "Металлист" .

"Как и в Харькове все мы – без исключения – встречаем эту новость овациями. Настоящими, стадионными.

Вместе с Александром Ярославским мы долго и упорно бились над тем, чтобы темная сторона истории нашей харьковской легенды наконец осталась в прошлом.

Мы сдержали свое обещание перед харьковчанами. Тьма отступила. Впереди – только яркий свет.

Именно сегодня, несколько часов назад, наш футбольный клуб получил чемпионский кубок в суперфинале Второй лиги . Это не совпадение. Это – судьба. Знак того, что теперь все будет по-другому. Все будет хорошо.

С сегодняшнего дня, когда на табло стадионов всей страны и всего мира возвращается "Металлист", мы начинаем путь к самым главным кубкам.

Легенда возродилась.

"Металлист" вернулся.

Это – победа", – написал Терехов.