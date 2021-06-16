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И.о. мэра Харькова Терехов: Тьма отступила. Легенда возродилась. Металлист вернулся

Вторая лига
Обновлено
(1 голосов)

В Харькове не жалеют пафосных высказываний

И.о. мэра Харькова Терехов: Тьма отступила. Легенда возродилась. Металлист вернулся

instagram.com/fcmetalua

Новина українською

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов прокомментировал решение УАФ одобрить переименование "Металла" в "Металлист".

"Как и в Харькове все мы – без исключения – встречаем эту новость овациями. Настоящими, стадионными.

Вместе с Александром Ярославским мы долго и упорно бились над тем, чтобы темная сторона истории нашей харьковской легенды наконец осталась в прошлом.

Мы сдержали свое обещание перед харьковчанами. Тьма отступила. Впереди – только яркий свет.

Именно сегодня, несколько часов назад, наш футбольный клуб получил чемпионский кубок в суперфинале Второй лиги. Это не совпадение. Это – судьба. Знак того, что теперь все будет по-другому. Все будет хорошо.

С сегодняшнего дня, когда на табло стадионов всей страны и всего мира возвращается "Металлист", мы начинаем путь к самым главным кубкам.

Легенда возродилась.

"Металлист" вернулся.

Это – победа", – написал Терехов.

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В статье: Металлист (Харьков) Металл (Харьков) Игорь Терехов
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Комментарии (7)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
17.06.2021 в 00:32
Легенда возродилась. "Металлист" (тот, который был продан) вернулся. Деньги от продажи там где надо. долги бывшему штату клуба отдавать надо??? должен ли джентльмен если он должен?
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2021 в 00:16
Ещет нет решения УЕФА, а радостей уже как будто ЛЧ выиграли.
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+3
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
17.06.2021 в 01:07
скоро выборы мэра Харькова...
Ответить
0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
17.06.2021 в 00:12
блокбастер.....
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+1
0
magnum power (БОМЖ)
17.06.2021 в 00:10
як же дратує цей ватний показушник терехов.
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
17.06.2021 в 00:05
и во что это обошлось --пусть играют в 1 лиге и не суються в УПЛ --так может сразу купить 1-2 или 3места и играть в ЕК--не порядочно так поступать с М1925 они честно сражались и заслужили место в УПЛ а вы хотите купить это место и кто вы после этого продажная команда --так дела не делаються
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+3
-2
Acsakal (Kharkov)
16.06.2021 в 23:59
"Темрява відступила. Попереду - тільки яскраве світло." кернес воскрес. Справа дерибану міського бюджету живе та квітне.
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+3
-1


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