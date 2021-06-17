Кривбасс объявил о подписании экс-игрока Александрии

Экс-полузащитник "Александрии" Артем Гордиенко стал игроком "Кривбасса", сообщает пресс-служба клуба.

Детали контракта 30-летнего футболиста с клубом не сообщаются.

В минувшем сезоне УПЛ хавбек провел за "Александрию" 5 матчей и забил 1 гол.

Добавим, что с 2007 по 2019 год Артем был футболистом "Зари", в составе которой провел более ста матчей, и с которой выигрывал медали УПЛ и выступал в Лиге Европы.

В 2016 году был включен тогдашним главным тренером сборной Украины Михаилом Фоменко в резервную заявку на чемпионат Европы-2016.

Напомним, что ранее "Кривбасс" подписал Андрея Мостового и Артема Щедрого.