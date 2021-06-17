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Кривбасс объявил о подписании экс-игрока Александрии
Третий новичок в криворожском клубе
Фото: ФК Кривбасс
Экс-полузащитник "Александрии" Артем Гордиенко стал игроком "Кривбасса", сообщает пресс-служба клуба.
Детали контракта 30-летнего футболиста с клубом не сообщаются.
В минувшем сезоне УПЛ хавбек провел за "Александрию" 5 матчей и забил 1 гол.
Добавим, что с 2007 по 2019 год Артем был футболистом "Зари", в составе которой провел более ста матчей, и с которой выигрывал медали УПЛ и выступал в Лиге Европы.
В 2016 году был включен тогдашним главным тренером сборной Украины Михаилом Фоменко в резервную заявку на чемпионат Европы-2016.
Напомним, что ранее "Кривбасс" подписал Андрея Мостового и Артема Щедрого.
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