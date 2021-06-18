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Никополь прекратил сотрудничество с четырьмя футболистами

Вторая лига
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С тремя защитниками и одним хавбеком

Никополь прекратил сотрудничество с четырьмя футболистами

Фото: instagram.com/fcnikopol/

Новина українською

"Никополь" сообщил об уходе четырех футболистов во время летнего межсезонья.

Команду покинули защитники Дмитрий Люсик, Данил Лега и Виталий Слищенко, а также полузащитник Владислав Омельченко.

27-летний Слишенко сыграл 19 матчей в сезоне Второй лиги и забил 1 гол.

В активе 24-летнего Люсика 8 встреч.

23-летний Омельченко провел 18 матчей.

Отметим, что "Никополь" занял предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице группы Б Второй лиги.

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В статье: ФК Никополь Владислав Омельченко Дмитрий Люсик Даниил Лега Виталий Слищенко
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Источник:
ФК Никополь

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