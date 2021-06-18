Вторая лига
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Никополь прекратил сотрудничество с четырьмя футболистами
С тремя защитниками и одним хавбеком
Фото: instagram.com/fcnikopol/
"Никополь" сообщил об уходе четырех футболистов во время летнего межсезонья.
Команду покинули защитники Дмитрий Люсик, Данил Лега и Виталий Слищенко, а также полузащитник Владислав Омельченко.
27-летний Слишенко сыграл 19 матчей в сезоне Второй лиги и забил 1 гол.
В активе 24-летнего Люсика 8 встреч.
23-летний Омельченко провел 18 матчей.
Отметим, что "Никополь" занял предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице группы Б Второй лиги.
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Источник:ФК Никополь
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