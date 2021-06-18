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Кривбасс подписал защитника из УПЛ

Вторая лига
Обновлено
(1 голосов)

Клуб продолжает серьезно усиливаться

Кривбасс подписал защитника из УПЛ

fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" объявил о подписании очередного летнего новичка.

Им стал защитник Иван Зотько, который до недавнего времени защищал цвета "Олимпика".

Иван стал четвертым новичком "Кривбасса" после Андрея Мостового, Артема Щедрого и Артема Гордиенко.

Ранее Зотько также выступал за "Металлист", а также имеет опыт игры в Испании.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Иван Зотько
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Источник:
ФК Кривбасс

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
18.06.2021 в 16:51
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