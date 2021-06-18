Кривбасс подписал защитника из УПЛ

" Кривбасс " объявил о подписании очередного летнего новичка.

Им стал защитник Иван Зотько, который до недавнего времени защищал цвета "Олимпика".

Иван стал четвертым новичком "Кривбасса" после Андрея Мостового, Артема Щедрого и Артема Гордиенко.

Ранее Зотько также выступал за "Металлист", а также имеет опыт игры в Испании.