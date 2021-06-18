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Кривбасс подписал защитника из УПЛ
Клуб продолжает серьезно усиливаться
fckryvbas.com
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Им стал защитник Иван Зотько, который до недавнего времени защищал цвета "Олимпика".
Иван стал четвертым новичком "Кривбасса" после Андрея Мостового, Артема Щедрого и Артема Гордиенко.
Ранее Зотько также выступал за "Металлист", а также имеет опыт игры в Испании.
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Источник:ФК Кривбасс
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
18.06.2021 в 16:51
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