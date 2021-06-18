Хавбек Подолья Цибульник: Выиграли свою группу Второй лиги за счет самодисциплины и хорошой атмосфера внутри команды

Полузащитник "Подолья" Александр Цибульник поделился впечатлениями от "Золотого матча" Второй лиги против "Металла" (0:1) .

- "Подолье" и "Металл" уже выполнили поставленные перед ними задачи на сезон, но конечно, обе команды стремились с хорошим настроением уйти в отпуск. Знали, что игра будет интересной, ведь обе комнады исповедуют атакующий футбол. Настраивались на победу, стремились стать абсолютными чемпионами Второй лиги.

- Насколько оправдались надежды команды на игру?

- Итог игры оставил неприятный осадок, ведь все были настроены на победу. Но качество нашей игры, сам матч показал, что могли рассчитывать на звание абсолютного чемпиона Второй лиги. Игра шла до первого гола и, к сожалению, пропустила именно наша команда. Если бы смогли открыть счет, реализовали свой потенциал в первом тайме, то игра была бы совсем другой. Свои возможности в основном в контратаках не реализовали и как следствие пропустили.

- Если бы в первом тайме реализовали свои возможности, то было бы легче?

- Отмечу, что первая половина встречи в нашем исполнении была качественной. Удалось продемонстрировать хороший, комбинационный футбол, пытались все делать на скорости. Думаю, что болельщики положительно оценили нашу игру.

- Во втором тайме скорости несколько снизились из-за усталости?

- К сожалению, в начале второй половины встречи пропустили. Конечно, всей командой старались отыграться, но не смогли этого сделать. Вторая половина встречи учитывая события на поле была не так интересна. Было больше длинных передач, пытались несколько упростить игру. Тренерский штаб надеялся на спасение матча и выпустил двух свежих нападающих. Однако, достичь своего все же не смогли.

- За счет чего "Подолье" выиграло свою группу А?

- Считаю, что достигли результата за счет самодисциплины. Каждый из игроков пытался максимально выполнить тренерские установки. Также повлияла хорошая атмосфера внутри коллектива.