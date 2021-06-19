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Карпат нет среди участников ПФЛ следующего сезона - СМИ
Будущее клуба остается под вопросом
fckarpaty.com
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Пока что "Карпат" нет среди участников Второй лиге следующего сезона. К тому же, у группы игроков "зелено-белых" вскоре заканчиваются контракты и в случае потери профессионального статуса команды при переходе этих футболистов в другие клубы не смогут рассчитывать на компенсацию.
Если же "Карпаты" захотят заявиться в первенстве ААФУ, то все равно львовянам за старые долги будет запрещено заниматься трансферной деятельностью, и они могут столкнуться с серьезными кадровыми проблемами.
Напомним, что в минувшем сезоне "Карпаты" (Львов) заняли 13 место во Второй лиге, набрав 13 очков.
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