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Карпат нет среди участников ПФЛ следующего сезона - СМИ

Вторая лига
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(1 голосов)

Будущее клуба остается под вопросом

Карпат нет среди участников ПФЛ следующего сезона - СМИ

fckarpaty.com

Новина українською

"Карпаты" ушли в отпуск без задолженностей, но и без определенности, когда начнут подготовку к новому сезону, сообщает Meta-rating.

Пока что "Карпат" нет среди участников Второй лиге следующего сезона. К тому же, у группы игроков "зелено-белых" вскоре заканчиваются контракты и в случае потери профессионального статуса команды при переходе этих футболистов в другие клубы не смогут рассчитывать на компенсацию.

Если же "Карпаты" захотят заявиться в первенстве ААФУ, то все равно львовянам за старые долги будет запрещено заниматься трансферной деятельностью, и они могут столкнуться с серьезными кадровыми проблемами.

Напомним, что в минувшем сезоне "Карпаты" (Львов) заняли 13 место во Второй лиге, набрав 13 очков.

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В статье: Карпаты (Львов)
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Источник:
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Комментарии (1)
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LAZ E183 (Рига)
19.06.2021 в 00:21
А шкода. Уявіть, цілих три команди з назвою "Карпати" в Другій Лізі — такого ще не бачив. До того ж, в ААФУ треба готувати ще зо дві-три команди з такою ж назвою, щоб в разі чого могли замінити ті Карпати, які вилетять з Другої ліги.
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