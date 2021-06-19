Карпат нет среди участников ПФЛ следующего сезона - СМИ

" Карпаты " ушли в отпуск без задолженностей, но и без определенности, когда начнут подготовку к новому сезону, сообщает Meta-rating.

Пока что "Карпат" нет среди участников Второй лиге следующего сезона. К тому же, у группы игроков "зелено-белых" вскоре заканчиваются контракты и в случае потери профессионального статуса команды при переходе этих футболистов в другие клубы не смогут рассчитывать на компенсацию.

Если же "Карпаты" захотят заявиться в первенстве ААФУ, то все равно львовянам за старые долги будет запрещено заниматься трансферной деятельностью, и они могут столкнуться с серьезными кадровыми проблемами.

Напомним, что в минувшем сезоне "Карпаты" (Львов) заняли 13 место во Второй лиге, набрав 13 очков.