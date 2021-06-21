Вторая лига
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СМИ: Два футболиста покинули клуб Второй лиги
Денис Садовой и Анатолий Науменко больше не являются игроками "Чернигова"
Фото: rubiconfc.com
Полузащитник Денис Садовой и защитник Анатолий Науменко покинули второлиговый "Чернигов".
25-летний Садовой провел два матча в прошлом сезоне Второй лиги, не отметившись результативными действиями.
22-летний Науменко записал в свой актив четыре выхода на поле (также без результативных действий).
Напомним, что "Чернигов" финишировал на 10-м месте в группе А Второй лиги.
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Источник:SportArena
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