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СМИ: Два футболиста покинули клуб Второй лиги

Вторая лига
(2 голосов)

Денис Садовой и Анатолий Науменко больше не являются игроками "Чернигова"

СМИ: Два футболиста покинули клуб Второй лиги

Фото: rubiconfc.com

Новина українською

Полузащитник Денис Садовой и защитник Анатолий Науменко покинули второлиговый "Чернигов".

25-летний Садовой провел два матча в прошлом сезоне Второй лиги, не отметившись результативными действиями.

22-летний Науменко записал в свой актив четыре выхода на поле (также без результативных действий).

Напомним, что "Чернигов" финишировал на 10-м месте в группе А Второй лиги.

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В статье: ФК Чернигов Денис Садовой Анатолий Науменко
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Источник:
SportArena

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