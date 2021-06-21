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Второлиговая Перемога усилится форвардом Металла
Для игрока это уже пятый клуб за последние полтора года
Фото: newsru.com
В летнее межсезонье "Перемога" пополнится нападающим Игорем Сикорским. Последним его клубом был "Металл". За харьковскую команду 32-летний футболист провел во Второй лиге 6 матчей и забил 1 мяч.
Для опытного форварда это уже пятый клуб за последние полтора года.
Ранее Сикорский выступал за "Зарю", алчевскую "Сталь", "Гелиос", "Николаев", "Верес", "Горняк-Спорт", латвийскую "Даугаву" (Даугавпилс) и "Шейх Руссел" из Бангладеш. А за последние пару лет нападающий сменил несколько клубов: "Агробизнес", "Черноморец", "Волынь" и, наконец, "Металл".
Напомним, что "Перемога" по итогам минувшего сезона Второй лиги заняла 9-е место в группе Б. В июне Дмитрия Рябого у руля команды сменил Сергей Воробей. Несколько футболистов уже покинули клуб.
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