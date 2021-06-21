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Металлист подписал бразильского защитника Маилтона
Первое летнее усиление харьковского клуба
fcmetalist.com.ua
"
Условия соглашения клуб не сообщает, но по данным Transfermakt речь идет об аренде на следующий сезон.
В своей новой команде 23-летний футболист взял номер 98.
Права на парня принадлежат "Атлетико Минейро", но последние полгода он провел в аренде в "Коритибе".
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Источник:ФК Металлист
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