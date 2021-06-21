Металлист подписал бразильского защитника Маилтона

" Металлист " представил первого летнего новичка – им стал бразильский латераль Маилтон дос Сантос де Са.

Условия соглашения клуб не сообщает, но по данным Transfermakt речь идет об аренде на следующий сезон.

В своей новой команде 23-летний футболист взял номер 98.

Права на парня принадлежат "Атлетико Минейро", но последние полгода он провел в аренде в "Коритибе".