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Металлист подписал бразильского защитника Маилтона

Вторая лига
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Первое летнее усиление харьковского клуба

Металлист подписал бразильского защитника Маилтона

fcmetalist.com.ua

Новина українською

"Металлист" представил первого летнего новичка – им стал бразильский латераль Маилтон дос Сантос де Са.

Условия соглашения клуб не сообщает, но по данным Transfermakt речь идет об аренде на следующий сезон.

В своей новой команде 23-летний футболист взял номер 98.

Права на парня принадлежат "Атлетико Минейро", но последние полгода он провел в аренде в "Коритибе".

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В статье: Металлист (Харьков) Металл (Харьков) Маилтон
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Источник:
ФК Металлист

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