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Ярославский: Подписанием Маилтона открываем новую эру этого Металлиста
Первый новичок харьковского клуба
fcmetalist.com.ua
Экс-президент "Металлиста" Александр Ярославский прокомментировал
– Украина уже видела такие трансферы во времена "Металлиста" образца 2005-2013 годов. Помните, тогда у нас были хорошие игроки из Бразилии. Так что подписанием контракта с Маилтоном мы открываем новый трансферный сезон и, по сути, вторую серию или новую эру этого "Металлиста".
– Чего вы лично ожидаете от игры Маилтона?
– Что мы будем играть в Лиге Европы как минимум.
Мы последовательны в своих обещаниях, целях и задачах. Обещали, что вернем "Металлист" – вернули, "Металлист" на месте. Обещали, что восстановим инфраструктуру клуба – занимаемся ею. Я обещал, что будут трансферы, серьезные, такие, которые позволят играть в Лиге Европы? Вот, пожалуйста, первый трансфер — Маилтон. Это только начало.
– Когда ждать следующего новичка?
– Вы все увидите. В течение ближайших дней мы будем представлять новичков. Наша цель – это Лига Европы.
— А на этот сезон? Чемпионство в Первой лиге?
— Будем стараться. Цель на этот сезон — выйти в Премьер-лигу. А дальше — Лига Европы. Пока Лига Европы.
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