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Ярославский: Подписанием Маилтона открываем новую эру этого Металлиста

Вторая лига
(1 голосов)

Первый новичок харьковского клуба

Ярославский: Подписанием Маилтона открываем новую эру этого Металлиста

fcmetalist.com.ua

Экс-президент "Металлиста" Александр Ярославский прокомментировал подписание харьковским клубом бразильского защитника Маилтона.

– Украина уже видела такие трансферы во времена "Металлиста" образца 2005-2013 годов. Помните, тогда у нас были хорошие игроки из Бразилии. Так что подписанием контракта с Маилтоном мы открываем новый трансферный сезон и, по сути, вторую серию или новую эру этого "Металлиста".

– Чего вы лично ожидаете от игры Маилтона?

– Что мы будем играть в Лиге Европы как минимум.

Мы последовательны в своих обещаниях, целях и задачах. Обещали, что вернем "Металлист" – вернули, "Металлист" на месте. Обещали, что восстановим инфраструктуру клуба – занимаемся ею. Я обещал, что будут трансферы, серьезные, такие, которые позволят играть в Лиге Европы? Вот, пожалуйста, первый трансфер — Маилтон. Это только начало.

– Когда ждать следующего новичка?

– Вы все увидите. В течение ближайших дней мы будем представлять новичков. Наша цель – это Лига Европы.

— А на этот сезон? Чемпионство в Первой лиге?

— Будем стараться. Цель на этот сезон — выйти в Премьер-лигу. А дальше — Лига Европы. Пока Лига Европы.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков) Металл (Харьков) Маилтон
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Источник:
ФК Металлист

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Комментарии (4)
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tolina-ystas (Краматорск)
21.06.2021 в 21:19
Слишком много понтов.
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qwerty33 (Kyiv)
21.06.2021 в 21:12
Коли та то таке прийде плямкати до клубу? Чи ви на суддів ще баджет не прораховували?
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Іван С (Луцьк)
21.06.2021 в 20:59
А Ярославський вкурсі, що можна через КУ вийти в Лігу Європи?)
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юрец-700 (Харьков)
21.06.2021 в 21:11
Будем стараться!
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