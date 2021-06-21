Ярославский: Подписанием Маилтона открываем новую эру этого Металлиста

Экс-президент "Металлиста" Александр Ярославский прокомментировал подписание харьковским клубом бразильского защитника Маилтона .

– Украина уже видела такие трансферы во времена "Металлиста" образца 2005-2013 годов. Помните, тогда у нас были хорошие игроки из Бразилии. Так что подписанием контракта с Маилтоном мы открываем новый трансферный сезон и, по сути, вторую серию или новую эру этого "Металлиста".

– Чего вы лично ожидаете от игры Маилтона?

– Что мы будем играть в Лиге Европы как минимум.

Мы последовательны в своих обещаниях, целях и задачах. Обещали, что вернем "Металлист" – вернули, "Металлист" на месте. Обещали, что восстановим инфраструктуру клуба – занимаемся ею. Я обещал, что будут трансферы, серьезные, такие, которые позволят играть в Лиге Европы? Вот, пожалуйста, первый трансфер — Маилтон. Это только начало.

– Когда ждать следующего новичка?

– Вы все увидите. В течение ближайших дней мы будем представлять новичков. Наша цель – это Лига Европы.

— А на этот сезон? Чемпионство в Первой лиге?

— Будем стараться. Цель на этот сезон — выйти в Премьер-лигу. А дальше — Лига Европы. Пока Лига Европы.