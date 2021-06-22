Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маилтон: Мне сказали - закрой глаза и приезжай в Украину, даже не думай
Первые впечатления бразильского новичка Металлиста
fcmetalist.com.ua
Новичок "Металлиста", бразилец Маилтон, рассказал о
— Маилтон, поздравляем с переходом в "Металлист"! Какие у тебя ожидания от предстоящего сезона?
— Очень доволен. Приятно приехать сюда. Буду очень стараться, выкладываться на 100%.
— Ты уже успел познакомиться с Харьковом? Как он тебе?
— Вчера немного прогулялся по городу. Первое, что бросилось в глаза по приезду, это логотипы "Металлиста" на огромных баннерах по всему городу. Очень понравился Харьков и инфраструктура, которую я здесь увидел. Впечатлили аэропорт, стадион и отель Kharkiv Palace, где я рад находиться в этот особенный для меня день. Очень красиво, хорошие впечатления. Думаю, буду много-много лет здесь жить.
— В "Металлисте" всегда было много легионеров, и они всегда чувствовали себя здесь как дома. Ты общался с кем-то из бразильцев перед переходом в "Металлист"?
— В Бразилии я играл с Диего Соузой, который в свое время был здесь. Также я звонил Жо. Он сказал: "Закрой глаза и приезжай сюда, даже не думай. Я так и сделал".
— Какой игры ждать от тебя болельщикам "Металлиста"?
— Буду стараться полностью выкладываться на тренировках и в матчах, совершать быстрые проходы, отдавать много передач. В общем, делать все, чтобы моя игра понравилась болельщикам.
Популярное сейчас
- Хватаясь за шанс. Хорватия – Шотландия. Анонс и прогноз матча 3-го тура ЕВРО на 22.06.2021
- Голландский клуб арендовал у Динамо Дуэлунда
- Луческу: Украина вышла уверенной в ничьей, игроки были слишком расслаблены
- Металл оформил трансфер еще двух опытных игроков - источник
- Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО
- Девушка дня. Эффектная вторая половинка главного героя первого матча Финляндии на ЕВРО. ФОТО