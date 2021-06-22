Маилтон: Мне сказали - закрой глаза и приезжай в Украину, даже не думай

Новичок "Металлиста", бразилец Маилтон, рассказал о своем переезде в Украину .

— Маилтон, поздравляем с переходом в "Металлист"! Какие у тебя ожидания от предстоящего сезона?

— Очень доволен. Приятно приехать сюда. Буду очень стараться, выкладываться на 100%.

— Ты уже успел познакомиться с Харьковом? Как он тебе?

— Вчера немного прогулялся по городу. Первое, что бросилось в глаза по приезду, это логотипы "Металлиста" на огромных баннерах по всему городу. Очень понравился Харьков и инфраструктура, которую я здесь увидел. Впечатлили аэропорт, стадион и отель Kharkiv Palace, где я рад находиться в этот особенный для меня день. Очень красиво, хорошие впечатления. Думаю, буду много-много лет здесь жить.

— В "Металлисте" всегда было много легионеров, и они всегда чувствовали себя здесь как дома. Ты общался с кем-то из бразильцев перед переходом в "Металлист"?

— В Бразилии я играл с Диего Соузой, который в свое время был здесь. Также я звонил Жо. Он сказал: "Закрой глаза и приезжай сюда, даже не думай. Я так и сделал".

— Какой игры ждать от тебя болельщикам "Металлиста"?

— Буду стараться полностью выкладываться на тренировках и в матчах, совершать быстрые проходы, отдавать много передач. В общем, делать все, чтобы моя игра понравилась болельщикам.