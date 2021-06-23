Карпаты Смалийчука не заявились во Вторую лигу. Аматорские – в предварительном списке

Львовские "Карпаты", совладельцем которых является Олег Смалийчук, не будут выступать во Второй лиге в следующем сезоне. Об этом сообщает Tribuna.

О будущем этого клуба его руководители обещают рассказать до конца месяца.

В то же время, в предварительном списке участников Второй лиги, который был опубликован ранее, значится другой клуб под названием "Карпаты Львов".

Это в недавнем прошлом любительский клуб, его спортивный директор – Андрей Тлумак, Основатель этого клуба – предприятие "Західний Буг", которое связывают со львовским бизнесменом Владимиром Маткивским (собственник компании "Радехивский сахар").

Также в предварительном списке участников второй лиги значатся "Карпаты" Галич, которые ранее связывали с Олегом Смалийчуком. Но по данным источника, сейчас вопрос о слиянии "Карпат" из Галича и "Карпат" Смалийчука не стоит.

Напомним, в минувшем сезоне "Карпаты" Галич заняли 5-е место группы А Второй лиги, а львовские "Карпаты" Смалийчука – последнее, 13-е.

Сегодня, 23 июня, состав участников утверждает аттестационная комиссия ПФЛ. Завтра, 24 июня, на конференции ПФЛ должен быть озвучен окончательный список участников Второй лиги.