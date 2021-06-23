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Таврия продлила контракты с двумя защитниками

Вторая лига
(1 голосов)

Длительность контрактов не сообщается

Таврия продлила контракты с двумя защитниками

koloskovalivka.com

Новина українською

Симферопольская Таврия продлила контракты с вратарем Виталием Онопко и защитником Павлом Чмеленко.

Таврия приступила к подготовке к новому сезону. Первый сбор команды закончится 2 июля.

Напомним, что Таврия под руководством Юрия Чумака финишировала на четвертом месте в группе "Б" Второй лиги.

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В статье: Павел Чмеленко Таврия Симферополь Виталий Онопко
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