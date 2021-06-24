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Экс-игрок сборной Украины войдет в тренерский штаб Никополя
В ближайшее время клуб представит нового наставника
Экс-игрок "Днепра", "Таврии", "Черноморца" и "Металлиста" Сергей Назаренко войдет в тренерский штаб второлигового "Никополя".
В ближайшее время клуб представит экс-наставника молодежной команды "Днепра-1" Александра Поклонского в качестве главного тренера команды.
Помимо Назаренко, специалисту будут помогать Владимир Багмут, Владимир Геращенко, тренер вратарей Николай Медин и администратор Александр Червоный.
Напомним, что "Никополь" по итогам прошлого сезона Второй лиги занял 11-е место в группе Б. По ходу чемпионата с командой поочередно успели поработать три тренера — Григорий Варжеленко, Евгений Яровенко (при этом под его руководством коллектив не провел ни одного матча) и Сергей Воробей.
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