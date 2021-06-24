Экс-игрок сборной Украины войдет в тренерский штаб Никополя

Экс-игрок "Днепра", "Таврии", "Черноморца" и "Металлиста" Сергей Назаренко войдет в тренерский штаб второлигового "Никополя".

В ближайшее время клуб представит экс-наставника молодежной команды "Днепра-1" Александра Поклонского в качестве главного тренера команды.

Помимо Назаренко, специалисту будут помогать Владимир Багмут, Владимир Геращенко, тренер вратарей Николай Медин и администратор Александр Червоный.

Напомним, что "Никополь" по итогам прошлого сезона Второй лиги занял 11-е место в группе Б. По ходу чемпионата с командой поочередно успели поработать три тренера — Григорий Варжеленко, Евгений Яровенко (при этом под его руководством коллектив не провел ни одного матча) и Сергей Воробей.