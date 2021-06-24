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Официально: Карпаты покидают Вторую лигу. Вместо них заходят другие Карпаты

Вторая лига
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(1 голосов)

Известны все новички Второй лиги на следующий сезон

Официально: Карпаты покидают Вторую лигу. Вместо них заходят другие Карпаты

Новина українською

Сегодня в Киеве состоялось заседание очередной Конференции ПФЛ.

Отдельным вопросом было вынесено получения клубами членства в ПФЛ, а также выход и исключение клубов из состава ПФЛ.

В Первой лиге, как и в двух группах Второй лиги в новом сезоне будут выступать по16 команд.

Как известно, Верес (Ровно), Черноморец (Одесса) и Металлист 1925 (Харьков) повысились в классе и продолжат выступления в соревнованиях УПЛ.

ПФК Карпаты (Львов) заняли последнее место в Группе «А» Второй лиги и выходят из состава Лиги на следующий сезон. А вот Николаев-2, клубная команда которых продолжает выступления, продолжит выступать в Группе «Б».

В свою очередь, 12 клубов стали новичками соревнований ПФЛ. В частности, это - ООО Карпаты (Львов), МФА Мукачево, ЛНЗ Лебедин, Левый Берег (Киев), Любомир (Ставище), АФСК Киев, АС СК Тростянец, ФК Сумы, Скорук (Никопольский район), СК Полтава, Виктория (Николаевка), ФК Волчанск.

Среди участников Первой лиги - ее недавний чемпион ФК Минай, который покинул соревнования УПЛ по спортивному принципу.

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В статье: Карпаты (Львов)
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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (8)
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Будєм разбіратся (Київ)
24.06.2021 в 20:45
Як же ж схемщики знущаються з самобутнього клубу
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0
-3
Wolodya (Тернопіль)
24.06.2021 в 20:44
Дивина та й годі...
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0
-2
avatar
scorpius (Ck)
24.06.2021 в 20:40
Вместо них заходят другие Карпаты.... ээээ что?
Ответить
+2
0
енгельс гассанович (Тернопіль)
24.06.2021 в 20:37
Надіюсь не епіцентр)
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+2
0
football_soccer (Украина)
24.06.2021 в 20:37
под все созданные Карпаты уже можно целый, отдельный дивизион во второй лиге выделить.
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+2
-1
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Nelviv`yanyn (Малоросc)
24.06.2021 в 21:10
2 Карпаты Смолийчука, и там, где Тлумак. Все. Галич - это Галич
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0
0
ruobosru (воркута)
24.06.2021 в 20:33
поторопились...николаев обьявил о выходе с первой лиги после утверждения. кто его заменит в первой? надеюсь Запорожье или Эпицентр
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0
-1
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Nelviv`yanyn (Малоросc)
24.06.2021 в 21:11
Диназ выше Епицентра был
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0
0


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