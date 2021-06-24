Официально: Карпаты покидают Вторую лигу. Вместо них заходят другие Карпаты

Сегодня в Киеве состоялось заседание очередной Конференции ПФЛ.

Отдельным вопросом было вынесено получения клубами членства в ПФЛ, а также выход и исключение клубов из состава ПФЛ.

В Первой лиге, как и в двух группах Второй лиги в новом сезоне будут выступать по16 команд.

Как известно, Верес (Ровно), Черноморец (Одесса) и Металлист 1925 (Харьков) повысились в классе и продолжат выступления в соревнованиях УПЛ.

ПФК Карпаты (Львов) заняли последнее место в Группе «А» Второй лиги и выходят из состава Лиги на следующий сезон. А вот Николаев-2, клубная команда которых продолжает выступления, продолжит выступать в Группе «Б».

В свою очередь, 12 клубов стали новичками соревнований ПФЛ. В частности, это - ООО Карпаты (Львов), МФА Мукачево, ЛНЗ Лебедин, Левый Берег (Киев), Любомир (Ставище), АФСК Киев, АС СК Тростянец, ФК Сумы, Скорук (Никопольский район), СК Полтава, Виктория (Николаевка), ФК Волчанск.

Среди участников Первой лиги - ее недавний чемпион ФК Минай, который покинул соревнования УПЛ по спортивному принципу.