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ТаТоТаке: Болотников и Смалийчук сейчас без Карпат. Планируется создание нового клуба в аматорах

Вторая лига
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(1 голосов)

Больше Карпат, хороших и разных

ТаТоТаке: Болотников и Смалийчук сейчас без Карпат. Планируется создание нового клуба в аматорах

Новина українською

Журналист Андрей Сенькив в эфире шоу "ТаТоТаке" рассказал о ситуации с тремя "Карпатами" - Львов, Галич и теми, которые возглавляет Андрей Тлумак.

"Карпаты", которые играли во Второй лиге, прекращают выступления в профессионалах. Это было прогнозировано – Болотникову и Смалийчуку этот клуб с Коломойским больше не нужен. Это было понятно еще год назад.

Изначально планировалось объединение с "Карпатами" Галич, к которым имел прямое финансовое отношение Смалийчук, всячески помогая клубу.

"Карпаты" и "Карпаты" Галич должны были объединиться с "Карпатами" бизнесмена Маткивского, которые тренирует Тлумак, но при условии выхода "Карпат" Галич в первую лигу. Те не вышли, а "Карпаты" Маткивского получили аттестат на Вторую лигу. Смысла в объединении нет. К тому же, Юрчишин, Тлумак и другие не хотели связываться со Смалийчуком даже в случае выхода "Карпат" Галич в Первую лигу.

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"Карпаты" Галич не вышли в Первую лигу – почти все футболисты покинули клуб и случился конфликт между официальным владельцем, бизнесменом Магалем, и Смалийчуком. Теперь "Карпаты" Галич – отдельная структура, не имеющая никакого отношения к Болотникову и Смалийчуку.

Таким образом, "Карпаты" Маткивского решили не объединяться, а "Карпаты" Галич вышли из орбиты. Выходит, что Болотников и Смалийчук без "Карпат".

По моей информации, Смалийчуком, Болотниковым и Ящишиным будет создан еще один клуб, название которого пока неизвестно, который начнет выступления в любителях.

Инсайд:- в "Карпатах" Маткивского, наверно, будет выступать Игорь Худобяк, но пока неизвестно на какой должности", – сказал Сенькив.

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В статье: Карпаты (Львов) ТаТоТаке Карпаты (Галич) ФК Карпаты Львов
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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ruobosru (воркута)
25.06.2021 в 00:31
хлопцы у вас там во Львове все хорошо?
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Serega1111 (Киев)
25.06.2021 в 00:13
Прикольная фраза: "будет выступать Игорь Худобяк, но пока неизвестно на какой должности"
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Serega1111 (Киев)
25.06.2021 в 00:12
Санта-Барбара какая-то...
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