Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ТаТоТаке: Болотников и Смалийчук сейчас без Карпат. Планируется создание нового клуба в аматорах
Больше Карпат, хороших и разных
Журналист Андрей Сенькив в эфире шоу "ТаТоТаке" рассказал о ситуации с тремя "Карпатами" - Львов, Галич и теми, которые возглавляет Андрей Тлумак.
"Карпаты", которые играли во Второй лиге, прекращают выступления в профессионалах. Это было прогнозировано – Болотникову и Смалийчуку этот клуб с Коломойским больше не нужен. Это было понятно еще год назад.
Изначально планировалось объединение с "Карпатами" Галич, к которым имел прямое финансовое отношение Смалийчук, всячески помогая клубу.
"Карпаты" и "Карпаты" Галич должны были объединиться с "Карпатами" бизнесмена Маткивского, которые тренирует Тлумак, но при условии выхода "Карпат" Галич в первую лигу. Те не вышли, а "Карпаты" Маткивского получили аттестат на Вторую лигу. Смысла в объединении нет. К тому же, Юрчишин, Тлумак и другие не хотели связываться со Смалийчуком даже в случае выхода "Карпат" Галич в Первую лигу.
"Карпаты" Галич не вышли в Первую лигу – почти все футболисты покинули клуб и случился конфликт между официальным владельцем, бизнесменом Магалем, и Смалийчуком. Теперь "Карпаты" Галич – отдельная структура, не имеющая никакого отношения к Болотникову и Смалийчуку.
Таким образом, "Карпаты" Маткивского решили не объединяться, а "Карпаты" Галич вышли из орбиты. Выходит, что Болотников и Смалийчук без "Карпат".
По моей информации, Смалийчуком, Болотниковым и Ящишиным будет создан еще один клуб, название которого пока неизвестно, который начнет выступления в любителях.
Инсайд:- в "Карпатах" Маткивского, наверно, будет выступать Игорь Худобяк, но пока неизвестно на какой должности", – сказал Сенькив.
Популярное сейчас
- Колосков: Украина сейчас не сильнее России. Все эти международные рейтинги ничего не значат
- УЕФА отменил правило выездного гола
- Криптонит Криштиану: в Роналду бросили бутылкой Coca-Cola после гола Португалии в ворота французов
- Маилтон: Мне сказали - закрой глаза и приезжай в Украину, даже не думай
- Девушка дня. Красавица-жена Андрея Лунина балует фанатов яркими фото на Мальорке. ФОТО
- Полуголая красотка выбежала на поле во время матча сборных Финляндии и Бельгии. ФОТО