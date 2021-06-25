Федецкий: Наплевали в душу болельщикам, а теперь хотят сделать новые Карпаты

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий попытался разобраться в нынешнем разнообразии "Карпат".

– "Карпаты" не заявились на Вторую лигу и расформированы, а Смалийчук, Болотников и Ящишин создадут новый клуб. Как отнеслись к таким новостям?

– А как я должен относиться? К расформированию "Карпат" или созданию нового клуба?

– К тому, что потеряли легендарный для Украины клуб. И к идее создать новую команду.

– Не потеряли клуб, а сознательно загнали его, чтобы потерять. Это было сознательно. А то, что создают новую команду – это уже не мое дело. Пускай себе создают. Это уже будут не "Карпаты". Мне это мало интересно.

Мне больше симпатизируют "Карпаты" Тлумака и Юрчишина, они мне намного ближе. А те, что создают Смалийчук с Болотниковым – это их видение. Молодцы, пусть создают. Но если бы они делали это с нуля, это другой вопрос. А утопить легендарный клуб, расформировать, чтобы он исчез, а потом сделать другой клуб – я к таким вещам отношусь негативно. Это делается по схожей схеме Коломойского с "Днепром".

– Вы не будете поддерживать новосозданный клуб?

– А почему я должен его поддерживать? В роли болельщика?

– Да.

– Да нет, мне неинтересно. Утопить легендарный клуб, расформировать его, сделать его якобы банкротом, а потом создать как бы на его базе новый – это уже не до конца понятные темные схемы. Когда ты хочешь сохранить клуб, спасти его, частично погасить долги и уладить юридические нюансы – это одно, но уничтожить – другое. Зачем было брать клуб и сознательно его уничтожать, а потом делать новый? Это уже не будут "Карпаты". Это будет новый клуб, с новой историей, а со временем и новыми традициями, если он будет развиваться. Мне такие схемы не нравятся.

– Возможно, всем "Карпатам" стоило бы объединиться и сделать один, но сильный клуб?

– Насчет объединения не знаю. Знаю, что были инвесторы, мои хорошие знакомые, которые хотели забрать "Карпаты". Они хотели развивать клуб и вкладывать в него деньги, но им не позволили это сделать. Выбрали направление похуже. Когда прокручивают такие схемы, это неуважение к городу, истории и гербу клуба.

– Кто не позволил?

– Я не знаю. Кто в то время был владельцем "Карпат"? Дыминский, наверное.

Наплевали в душу болельщикам, которые не одно десятилетие поддерживали команду, а теперь хотят сделать новые "Карпаты". А были же люди, которые были заинтересованы в процветании "Карпат". Григорий Козловский был заинтересован в сохранении "Карпат". У него правильное видение, руководителям "Карпат" надо было обратить на него внимание.

У каждых "Карпат" свой бюджет. У кого-то меньше, у кого-то больше. Можно было бы как-то договориться, чтобы сделать одну сильную команду. Было бы европейское направление, где есть совет директоров со своими долями в клубе, которые решают, как развивается команда. В таком случае тот, кто больше не хочет вкладывать деньги, отдает свою долю. Проблема в том, что у некоторых украинских клубов один владелец, который может решить судьбу команды за один день. А в Европе нет такого, что сегодня есть команда с традициями, а завтра она исчезает. Там ищут способы сохранить команду.