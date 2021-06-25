Ярославский: Харьковчане изголодались по серьезным шпилерам

Экс-президент "Металлиста" Александр Ярославский прокомментировал подписание харьковским клубом очередных новичков .

"Ощущения сейчас у меня волнительные, потому что 9 лет я жил без футбола, без "Металлиста". Буквально пару дней назад читал материал об одном из боссов "Ювентуса" Джампьеро Бониперти. Так вот он на вопрос "Ювентус" — в вашем сердце?" ответил: "Ювентус" и есть мое сердце". Так я скажу, что "Металлист" — мое сердце.

Брайан Риаскос — великолепный нападающий, он принесет удовольствие болельщикам. Харьковчане изголодались, как мы говорим, по серьезными "шпилерам", после "Металлиста" который был в 2005–2013 годах. Думаю, этот состав будет сильнее.

Александр Рыбка — известный голкипер. Уверен, что он принесет команде славу, болельщикам — удовольствие от игры и сам получит удовольствие. В "Металлисте" все для этого есть.

Почему известные игроки выбирают именно "Металлист"? Наверное, в нас что-то есть, так же, как и в них. Вместе мы достигнем цели — играть в Лиге Европы", — сказал Ярославский.